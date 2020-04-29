شكرا لقرائتكم خبر عن العلم والأعشاب VS كورونا.. شاى الريحان يقلل أعراض السعال الجاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الريحان من بين الأعشاب التي قد أثبت العلم أن لها فوائد صحية عديدة خاصة في تخفيف السعال الجاف، بحسب ما ذكر موقع "Healthline"، وهو من أعراض فيروس كورونا، ومن خلال سلسلة "العلم والأعشاب VS كورونا" نتعرف على فوائد شاى الريحان وهل يمكن أن يكون له دور في تخفيف أعراض كورونا وتقوية المناعة.

هل ينجح الريحان في تخفيف أعراض كورونا؟

حتى الآن لم تجرى أي دراسة علمية حول دور الريحان في علاج فيروس كورونا، لكن هناك دراسات علمية لها نتائج واعدة أثبتت أنه علاج فعال للسعال الجاف، الذى يعد أحد أعراض كورونا أيضاً فهل ينجح الريحان في تخفيف أعراض كورونا؟



الريحان

شاى الريحان يعالج السعال الجاف

السعال الجاف هو السعال الذي لا ينتج البلغم أو المخاط، ويمكن أن يكون أحد أعراض نزلات البرد أو الربو أيضاً، كما يمكن أن يسبب التلوث أو المواد المسببة للحساسية في الهواء السعال الجاف.

وهناك أبحاث محدودة حول الفوائد الصحية للريحان ومع ذلك، فقد وجدت بعض الدراسات الصغيرة نتائج واعدة.

وجدت دراسة نشرها موقع "health line" أن الريحان يساعد في تسييل البلغم وتحسين أعراض السعال الناجمة عن الحساسية أو الربو أو أمراض الرئة الأخرى.

وفى دراسة أخرى نشرت في عام 2004 فحصت الفوائد المحتملة لشاي الريحان للأشخاص الذين يعانون من الربو ووجد الباحثون أن 20 شخصًا في الدراسة تحسنت رئتهم وقدرتهم على التنفس بشكل أكبر بسبب تناوله، لكن يجب إجراء المزيد من الأبحاث قبل استخلاص النتائج من هذه الدراسة.

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ووفقًا لمراجعة للدراسات عام 2017، يبدو أن الريحان آمن نسبيًا وقد يساعد أيضًا في ضبط مستويات السكر في الدم وضغط الدم ومستويات الدهون في الدم.

يمكنك عمل شاي الريحان في المنزل عن طريق وضع 4 إلى 6 أوراق منه في كوب ماء مغلي لمدة 15 دقيقة تقريباً.



شاى الريحان

الريحان وتعزيز المناعة

وبحسب موقع ndtv الهندي فإن الريحان هو عضو في عائلة النعناع واستخداماته الطبية التقليدية كثيرة، حيث تستخدم أوراق الريحان لعلاج العدوى الميكروبية وتعزيز المناعة.

لا يمتلك الريحان فقط خصائص مطهرة ومسكنة تساعد في علاج العديد من المشاكل بما في ذلك السعال الجاف، ولكن الشاي المصنوع باستخدام أوراق الريحان يخفف من التهاب الشعب الهوائية التحسسي والربو وأمراض الرئة الأخرى في أي وقت من الأوقات.

كما أن لديها خصائص لتعزيز المناعة وخواص مضادة للسعال التي توفر الراحة في الجهاز التنفسي، ولديه بعض الزيوت والمكونات التي قد تزيل البلغم.