تكثُر الأطعمة في رمضان، وتتعدد الأصناف ونجد أنفسنا أمام زيادة في الوزن، في حين أنه يمكننا استغلال شهر رمضان لإنقاص الوزن، فهو فرصة عظيمة للتخلص من الدهون المتراكمة، وإذا كنت تتمنين الحصول على جسم مثالي قبل العيد، فعليك اتباع رجيم الأسبوع الثاني من رمضان، والذي نقدمه لك في السطور التالية. ‏إقرئي أيضا ‏ رجيم قاسٍ لإنقاص 3 كيلوغرامات في 5 أيام

اليوم الأول:

السحور:

كوب من الحليب + ١ زبادي + ٤ ملاعق فول أو قطعة جبنة حجم كف اليد ملح خفيف + شريحة واحدة من الخبز المحمص.

الإفطار:

٤ ملاعق أرز + شوربة فراخ ملح خفيف + ربع دجاجة بدون جلد + سلطة الحمص. اليوم الثاني:

السحور:

بيضتان مسلوقتان وقطعة جبنة حجم كف اليد+ ربع رغيف + تفاحة أو موزة.

الإفطار:

نصف دجاجة مع الأرز المسلوق + طبق أي نوع خضار مطبوخ متوسط + سلطة خضراء. إقرئي أيضا ‏ رجيم صحي يعتبر الأفضل في حرق الدهون

اليوم الثالث:

السحور:

١ طعمية + رغيف أسمر + ٢ زبادي + ثمرة من الكمثرى أو البرتقال.

الإفطار:

٦ ملاعق من الأرز + ٢ سمك مشوي + طبق مشكل من الخضار. Advertisements

اليوم الرابع:

السحور:

جبن ملح خفيف + ملعقة من المربى + ٢ قطعة من الخبز المحمص + ٢ ثمرة الفواكه.

الإفطار:

٤ ملاعق معكرونة + ٢ قطعة سمبوسة + طبق خضار مطبوخ وسلطة. أقرئي أيضا ‏ تفاصيل رجيم الـ2000 سعرة حرارية اليوم الخامس:

السحور:

قطعة جبنة + ٢ زبادي + رغيف سن + خيار وطماطم وخس.

الإفطار:

قطعة مكورنة بشاميل + طبق خضار كبير + شوربة + قطعة صغيرة من الحلو.

اليوم السادس:

السحور:

٤ ملاعق فول + نصف رغيف بلدي + سلطة + قطعة جبن.

الإفطار:

٥ ملاعق أرز + 3 قطع لحمة + طبق شوربة لسان عصفور أو شعرية.

اليوم السابع:

السحور:

٢ طعمية + ٢ ملعقة فول + ١ رغيف سن + ٢ ثمرة فاكهة.

الإفطار:

كمية مفتوحة من الطعام فهو راحة قبل بداية الأسبوع التالي. ملحوظة

يمكنك تناول قطعة من الكنافة أو القطايف أو الجاتو أو مشروبات رمضان بعد الإفطار بـــــــــــــ3 ساعات. شاهدي أيضا

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