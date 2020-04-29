داوود عبدالرؤوفالأربعاء 2020/4/29 08:23 م بتوقيت أبوظبي
سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 507.
وقالت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، في الإيجاز الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة جميعها في محافظة القدس.
وأشارت إلى تسجيل الإصابات الجديدة في مخيم شعفاط وبلدات العبيدية والعيسوية وبيت صفافا والطور، موضحة أن 64% من الحالات الموجودة في فلسطين هي في محافظة القدس.
وأضافت: "بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 507 حالات، بينها 95 تعافوا من الفيروس الوبائي"، مشيرة إلى ثبوت الوفيات عند 4 حالات منذ ظهوره في الأراضي الفلسطينية.
بينما أعلن إبراهيم ملحم، الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية، أنه اعتبارا من الأحد سيصل الفوج الأول للعائدين من الأردن، حيث ستتم العودة على 4 أفواج.
ويدور الحديث عن عدة آلاف من الفلسطينيين علقوا في الأردن خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب إغلاق الجسر بين الأردن والضفة الغربية.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع إصابات كورونا في فلسطين إلى 507 حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.