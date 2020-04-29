ارتفاع إصابات كورونا في فلسطين إلى 507 حالات

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 507.



وقالت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، في الإيجاز الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة جميعها في محافظة القدس.

وأشارت إلى تسجيل الإصابات الجديدة في مخيم شعفاط وبلدات العبيدية والعيسوية وبيت صفافا والطور، موضحة أن 64% من الحالات الموجودة في فلسطين هي في محافظة القدس.

Advertisements

وأضافت: "بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 507 حالات، بينها 95 تعافوا من الفيروس الوبائي"، مشيرة إلى ثبوت الوفيات عند 4 حالات منذ ظهوره في الأراضي الفلسطينية.

بينما أعلن إبراهيم ملحم، الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية، أنه اعتبارا من الأحد سيصل الفوج الأول للعائدين من الأردن، حيث ستتم العودة على 4 أفواج.

ويدور الحديث عن عدة آلاف من الفلسطينيين علقوا في الأردن خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب إغلاق الجسر بين الأردن والضفة الغربية.