إنفوجراف.. أمريكا تتخطى مليون إصابة بفيروس كورونا

تخطّت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أي نحو ثلث الحصيلة المسجّلة عالمياً منذ تفشي الجائحة أواخر ديسمبر/كانون الأول.

التعداد الجديد أعلنته جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ومقرّها في مدينة بالتيمور، موضحة أن الحصيلة الإجمالية للوفيات بمضاعفات الفيروس ارتفع إلى 58 ألفاً و355 شخصاً.

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وبذلك يكون عدد الأرواح التي حصدها الفيروس الوبائي في الولايات المتّحدة خلال شهرين أكبر من عدد الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا في حرب فيتنام على مدى عقدين، وبلغ 58 ألفاً و220 عسكرياً.

الإنفوجراف التالي يوضح أبرز المعلومات عن كسر الولايات المتحدة حاجز مليون إصابة بكورونا.



