الخليج 365الأربعاء 2020/4/29 08:14 م بتوقيت أبوظبي
تخطّت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أي نحو ثلث الحصيلة المسجّلة عالمياً منذ تفشي الجائحة أواخر ديسمبر/كانون الأول.
التعداد الجديد أعلنته جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ومقرّها في مدينة بالتيمور، موضحة أن الحصيلة الإجمالية للوفيات بمضاعفات الفيروس ارتفع إلى 58 ألفاً و355 شخصاً.
وبذلك يكون عدد الأرواح التي حصدها الفيروس الوبائي في الولايات المتّحدة خلال شهرين أكبر من عدد الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا في حرب فيتنام على مدى عقدين، وبلغ 58 ألفاً و220 عسكرياً.
الإنفوجراف التالي يوضح أبرز المعلومات عن كسر الولايات المتحدة حاجز مليون إصابة بكورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. أمريكا تتخطى مليون إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.