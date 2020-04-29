الجزائر تسجل 7 وفيات و199 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في الجزئر، الأربعاء، أكبر عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من أسبوعين، وارتفع إجمالي المصابين بالوباء إلى 3848 إصابة بعد تسجيل 199 حالة مؤكدة.

وسجلت محافظة عين الدفلى (وسط البلاد) أكبر عدد إصابات جديدة بـ31 حالة مؤكدة جديدة، وسجلت العاصمة 6 إصابات جديدة لرتفع عدد المصابين فيها إلى 502 حالة مؤكدة.

كما سجلت الجزائر 7 حالات وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس "كوفيد - 19" إلى 444 حالة وفاة.

وراتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في الجزائر ليصل إلى 1702 حالة تعافٍ بعد تسجيل 51 حالة شفاء جديدة، فيما يخضع 6666 شخصا للعلاج بدواء "الكلوروكين".