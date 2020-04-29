السودان يسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مرتضى كوكو - الخرطومالأربعاء 2020/4/29 07:35 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة في السودان، الأربعاء، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ليرتفع الإجمالي إلى 375 حالة.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 28 حالة وفاة بعد تسجيل 3 وفيات جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء من الفيروس 32 حالة.
وتتركز الإصابات بكورونا في ولايات: الخرطوم، نهر النيل، النيل الأبيض، القضارف ،وسط دارفور، البحر الأحمر، الجزيرة، سنار، شرق دارفور ، وغرب كردفان.
وتم إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية في السودان، بمقتضى حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها السلطة الإنتقالية، والتي قضت أيضا بوقف الدراسة في كافة المراحل ومنع التجمعات، وحظر تجوال شامل في الخرطوم وجزئي ليلا بالولايات.
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