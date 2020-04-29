اليمن يسجل 5 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، الأربعاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 6 بعد اكتشاف الإصابة الأولى 10 أبريل/نيسان.

وقالت اللجنة الحكومية لمواجهة كورونا في اليمن إن الحالات التي تم اكتشافها في العاصمة المؤقتة عدن، وسيتم الكشف عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي يعقد في وقت لاحق الأربعاء.

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وحذرت الأمم المتحدة بعد إعلان الحكومة اليمنية شفاء الإصابة الأولى، الإثنين، وقالت إن البلاد لا تزال في قلب العاصفة لفيروس كورونا.



وأعلنت وزارة الصحة التابعة للشرعية عن قلقها حيال المخاوف التي أبدتها الأمم المتحدة من إمكانية تفشي فيروس كورونا في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، دون اكتشافه.



وأكدت الوزارة التزامها بالإعلان عن أي حالة يتم رصدها أو الاشتباه بها، كالتزام أخلاقي انتهجته اللجنة الوطنية للطوارئ، معتبرة أن أولى وسائل وقاية المجتمع هي الشفافية والمصارحة.