الخليج 365 - عدنالأربعاء 2020/4/29 07:26 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة اليمنية، الأربعاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 6 بعد اكتشاف الإصابة الأولى 10 أبريل/نيسان.
وقالت اللجنة الحكومية لمواجهة كورونا في اليمن إن الحالات التي تم اكتشافها في العاصمة المؤقتة عدن، وسيتم الكشف عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي يعقد في وقت لاحق الأربعاء.
وحذرت الأمم المتحدة بعد إعلان الحكومة اليمنية شفاء الإصابة الأولى، الإثنين، وقالت إن البلاد لا تزال في قلب العاصفة لفيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة للشرعية عن قلقها حيال المخاوف التي أبدتها الأمم المتحدة من إمكانية تفشي فيروس كورونا في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، دون اكتشافه.
وأكدت الوزارة التزامها بالإعلان عن أي حالة يتم رصدها أو الاشتباه بها، كالتزام أخلاقي انتهجته اللجنة الوطنية للطوارئ، معتبرة أن أولى وسائل وقاية المجتمع هي الشفافية والمصارحة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن يسجل 5 إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.