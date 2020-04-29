100 ألف مصاب بفيروس كورونا في روسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقترب العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا، على مستوى روسيا من 100 ألف، الأربعاء، بعد تسجيل 5841 حالة جديدة، الثلاثاء، مع ارتفاع قياسي في العدد اليومي للوفيات.

وفرضت روسيا، أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، إجراءات عزل عام منذ أعلن الرئيس فلاديمير بوتين إغلاق معظم الأماكن العامة في أواخر مارس/آذار.

وتجاوزت روسيا، هذا الأسبوع، الصين وإيران في عدد حالات الإصابة المؤكدة، وتفيد الأرقام بأن روسيا تحتل المرتبة الثامنة عالميا الآن من حيث عدد الإصابات المؤكدة بالمرض مع أنها حتى الآن سجلت عدد وفيات أقل بكثير من دول عديدة أكثر تضررا.

وقال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 99399 حالة الأربعاء.

وأضاف، أن العدد الإجمالي للوفيات على مستوى البلاد ارتفع إلى 972 اليوم بعد تسجيل 108 وفيات في الساعات الـ24 الأخيرة، وهو رقم قياسي بالنسبة للبلاد.

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وبدأت السلطات تسجيل ارتفاع حاد في حالات الإصابة الشهر الحالي.

وتمر روسيا حاليا بأسبوعها الخامس من إجراءات العزل العام الذي يقول البنك المركزي إنه تسبب، بالاشتراك مع انهيار أسعار النفط، في وضع الاقتصاد في مسار انكماش بنسبة تتراوح بين 4 و6%.

وقال بوتين في كلمة للأمة عبر التلفزيون، الثلاثاء: "إن إجراءات العزل العام يجب أن تستمر لمدة أسبوعين آخرين"، محذرا من أن ذروة تفشي المرض لم تأت بعد.

وأضاف "الوضع لا يزال صعبا جدا. نواجه مرحلة جديدة، ربما تكون الأكثر حدة في التصدي للوباء".