موريتانيا تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 8

الخليج 365 - إبراهيم طالبالأربعاء 2020/4/29 04:58 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت موريتانيا، الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بهذا الوباء في البلاد إلى 8.
وأوضح الدكتور سيدي ولد الزحاف، مدير الصحة العمومية، في تصريح لوسائل الإعلام، أن الحالة المكتشفة تتعلق بأجنبية تبلغ من العمر 65 سنة، مؤكدا تحويل المعنية إلى الحجر الصحي لتلقي العلاج المناسب.
وكانت موريتانيا أعلنت في 19 أبريل/نيسان تعافي 6 من الحالات المسجلة في البلاد، فيما كانت قد أعلنت في الـ30 من مارس/آذار أول وفاة جراء الفيروس.
وحذر وزير الصحة الموريتاني الدكتور نذير ولد حامد من التساهل في تطبيق إجراءات الوقاية من الوباء، مؤكدا أن الفيروس لا يزال يتربص بالبلاد بسبب انتشاره في دول الجوار.
وتعود الحالة قبل الأخيرة المكتشفة في البلاد إلى تاريخ التاسع من أبريل الجاري لطالبة قادمة من فرنسا في الـ16 من مارس، تبين إصابتها بالفيروس، دون أن تظهر عليها الأعراض.
فيما تم اكتشاف أول حالة في التاسع من مارس الماضي لموظف أجنبي يعمل في إحدى شركات المعادن، قبل أن يعلن شفاؤه تماما وعودته لعمله قبل أسابيع.
واتخذت موريتانيا سلسلة تدابير وإجراءات وقائية خشية تفشي الوباء، شملت إغلاقا للمدارس وتعليقا للرحلات، بالإضافة إلى إغلاق الحدود البحرية، وفرض حظر ليلي للتجوال، ثم إغلاقا للأسواق غير المعنية بالمواد التموينية.
الإمارات تدعم موريتانيا
وفي إطار مجهوداتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الداخل والخارج، أرسلت الإمارات في 19 أبريل طائرة مساعدات تحمل 18 طنا من الإمدادات الطبية والغذائية إلى موريتانيا لاحتواء انتشار الوباء.
ويستفيد من المساعدات التي تتضمن معدات اختبار وأجهزة طبية وإمدادات غذائية نحو 10 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية بموريتانيا، لدعم جهودهم في احتواء انتشار كورونا.
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