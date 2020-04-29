شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تبعث الأمل: الريمديسفير نجح فى تجارب على مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "جلعاد ساينس" اليوم الأربعاء إن عقار "الريمديسيفير" Remdesivir وهو أحد الأدوية المرشحة كعلاج لفيروس كورونا نجح في التجارب التي أجرتها الشركة عليه.

وذكرت شركة جلعاد، في بيان صحفى نشره موقع "إنسايدر" الأمريكي، أن أحد الاختبارات التي تجرى على الدواء المضاد للفيروسات "ريمديسفير" على مرضى كورونا والتي تديرها المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة "NIH" أظهرت نجاح الدواء.

وقالت جلعاد "نفهم أن التجربة حققت نقطة حاسمة لنجاح الدواء مع فيروس كورونا."

وأوضحت الشركة إن المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع للمعاهد الأمريكية للصحة سيقدم المزيد من المعلومات في مؤتمر صحفي، ولم تقدم معاهد NIH معلومات إضافية عن نتائج الدراسة.

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وأصبح الريمديسيفير أملًا رئيسيًا في علاج فيروس كورونا، ولم تتم الموافقة بعد على الدواء لعلاج أي أمراض ولكن تم تجربته مسبقًا في مرضى الإيبولا.

والحصول على علاج فعال ضد كورونا سيكون علامة بارزة في مكافحة الوباء، وحتى الآن ، كان الأطباء يختبرون فقط أدوية غير مثبتة على مرضى COVID-19.

وقال ميرداد بارسي ، كبير الأطباء في جلعاد، إن هذه الدراسة أثبتت تحسينات مماثلة للمرضى الذين عولجوا إما بدورة علاج لمدة 5 أيام أو 10 أيام.

وأوضح قائلاً: "غادر أكثر من نصف مرضى كورونا من الحالات الشديدة الشديد في هذه التجربة المستشفى في غضون أسبوعين من بدء العلاج باستخدام الريدميسيفير.

وتابع قائلا :" يمكن أن يؤدي استخدام دورة علاج مدتها 5 أيام إلى مضاعفة كمية الدواء المتوفرة لدى الشركة، وقد بدأت الشركة بالفعل في زيادة القدرة التصنيعية ، وتخطط لضخ أكثر من مليون دورة علاجية بحلول نهاية العام."