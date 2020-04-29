شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. 3 أنواع من الاختبارات لتشخيص سلس البول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلس البول هو علامة على وجود مشكلة في السيطرة على المثانة، وهذا يسبب الازعاج والاحراج، وهو مشكلة شائعة عند النساء، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أبرز الاختبارات لتشخيص سلس البول، وفقاً لموقع "webmd"، وهناك مجموعة متنوعة من الاختبارات للمساعدة في تحديد السبب في سلس البول.

أبرز الاختبارات لتشخيص سلس البول

أولاً: الاختبارات الجسدية

-قد يطلب منك طبيبك القيام بحركة القفز في المسبح: اضغط على أنفك وأغلق فمك خذ نفسًا ومن المحتمل أن تعرف على الفور إذا كنت تعاني من صعوبة في التبول.

-اختبار الحوض، هو نوع آخر من اختبار الإجهاد عند امتلاء المثانة أثناء جلوسك، سيطلب منك طبيبك السعال ويفحص أعضاء الحوض ويختبر قوة عضلاتك في تلك المنطقة أيضًا.

-اختبار المستقيم من المحتمل أن يقوم طبيبك بإجراء هذا الفحص في نفس الوقت الذي يقوم فيه بإجراء فحص الحوض، ويبحث عن الانسداد الذي قد يسبب مشكلتك.

ثانياً: أخذ عينة من البول

ستحتاج إلى تقديم عينة بول سيكشف الفحص المعملي إذا كانت هناك آثار دموية أو علامات للعدوى.

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-اختبار آخر يقيس كمية البول التي تفرزها مقابل الكمية المتبقية في المثانة سيستخدم طبيبك قسطرة (أنبوب رفيع ومعقم) أو يقوم بعمل فحص بالموجات فوق الصوتية لمعرفة ما إذا كنت لا تزال تتبول، إذا كنت كذلك، فقد يعني ذلك أن هناك شيئًا ما يعيق المسالك البولية. قد يعني ذلك أيضًا وجود مشكلة في الأعصاب أو العضلات في المثانة.

-قد يرغب طبيبك في سحب بعض الدم لإرساله إلى المختبر أيضًا. يمكن أن يظهر مدى جودة عمل الكليتين، أو ما إذا كانت كيمياء جسمك معطلة.

ثالثاً:اختبارات متعمقة

قد يحتاج طبيبك إلى مزيد من المعلومات لتشخيص حالتك، إذا كان الأمر كذلك، فستجري أحد الإجراءات التالية:

-تصوير المثانة، أشعة للمثانة عندما تتبول، يمكنها أن ترى ما يحدث، وكذلك إذا كانت هناك أي مشاكل.

- منظار المثانة. سيقوم طبيبك بإدخال أنبوب نحيف بعدسة صغيرة في مجرى البول لفحصه، بالإضافة إلى بطانة المثانة.

-الموجات فوق الصوتية على الحوض أو الكلى يوفر هذا صورة تظهر أي شيء غير عادي حول المسالك البولية أو الأعضاء التناسلية.

-اختبار ديناميكي فى البول، وهو امتلاء المثانة بالماء عن طريق القسطرة، في الوقت نفسه ، تقيس الشاشة الضغط الذي يتراكم على جدران المثانة، كما تختبر قوة العضلات التي تتحكم في تدفق البول من المثانة يساعد ذلك على قياس نوع سلس البول الذي تعاني منه.