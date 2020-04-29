شكرا لقرائتكم خبر عن هل عصير الفاكهة غير صحى مثل المشروبات الغازية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُنظر الكثيرون إلى عصير الفاكهة بشكل عام على أنه صحي ويتفوق كثيرا على المشروبات الغازية، ولكن وفقا لتقرير لموقع healthline فإن عصير الفاكهة سواء الطبيعى أو المعلب ليس صحيا أيضا كما أنه ضار بالصحة مثل مشروبات الصودا والمشروبات الغازية ولكن عند تناول كميات كبيرة من عصائر الفاكهه.

أحدالأسباب الرئيسية التي تجعل البعض يعتبر عصير الفاكهة غير صحي مثل المشروبات الغازية هو محتوى السكر في هذه المشروبات، فهناك صله وثيقة بين المشروبات السكرية وارتفاع خطر الإصابة بالمرض مثل داء السكري من النوع 2، ومتلازمة التمثيل الغذائي، وارتفاع ضغط الدم ، وأمراض القلب ، بالإضافة إلى ارتفاع خطر الوفاة المبكرة.

نظرًا لمحتويات السكر المتشابهة بدأ بعض الأشخاص في تجميع العصائر والمشروبات الغازية معًا مما يشير إلى أنه يجب تجنبها بنفس القدر ومع ذلك من غير المحتمل أن تؤثر االمشروبات الغازية والعصير على صحتك بنفس الطرق، فعلى سبيل المثال تميل المشروبات الغازية التي تحتوى على الصودا إلى زيادة خطر الإصابة بالمرض بطريقة تعتمد على الجرعة هذا يعني أنه كلما زادت كمية الصودا التي تشربها زاد خطر إصابتك بالمرض حتى لو كنت تشرب كميات صغيرة فقط.

من ناحية أخرى قد يساعد شرب كميات صغيرة من العصير على وجه التحديد أقل من 150 مل يوميًا على دعم الجسم صحيا ولكن تناول كميات أكبر فقط يضر بصحتك، ومع ذلك فإن الفوائد الصحية للعصير لا تنطبق إلا على عصير الفاكهة بنسبة 100 ٪ وليس على مشروبات الفاكهة المحلاة بالسكر.

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يحتوي عصير الفاكهة والصودا على كميات مماثلة من السكر ومع ذلك ، من المحتمل أن تكون الصودا ضارة بصحتك ، بغض النظر عن الكمية التي تستهلكها ، في حين أن عصير الفاكهة قد يزيد فقط من خطر الإصابة بالمرض عند شربه بكميات كبيرة.

عصير الفاكهة والمشروبات الغازية غنية بالسعرات الحرارية ولكنها منخفضة في الألياف ، مما يجعلها طريقة غير فعالة للحد من الجوع وإبقاءك ممتلئًا قد تؤدي أيضًا إلى زيادة السعرات الحرارية مما يزيد من زيادة الوزن.

كما يحتوي عصير الفاكهة على الفيتامينات والمعادن والمركبات المفيدة التي تفتقر إليها عادة المشروبات الغازية،ولكن يجب الحذر من أن العديد من العناصر الغذائية تتحلل بمرور الوقت لذلك ، من المحتمل أن يحتوي العصير الطازج على مستويات أعلى من الفيتامينات والمعادن من أنواع العصائر الأخرى المعلبه ومع ذلك تحتوي جميع العصائر بنسبة 100 ٪ على مستويات مغذية أعلى من المشروبات الغازية .

يحتوي عصير الفاكهة أيضًا على مركبات نباتية مفيدة ، مثل الكاروتينات والبوليفينول والفلافونويد ، والتي يمكن أن تساعد في تحييد الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالمرض