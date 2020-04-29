شكرا لقرائتكم خبر عن حارب كورونا وقوى مناعتك على الفطار .. بـ شوربة البروكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

البروكلى من أشهر أنواع الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والعدوى ويعتبر من أبرز أنواع الاكلات التى تعزز صحة الجهاز المناعى نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سى، لذلك ينصح بتناول شوربة البروكلى على الفطار لتعزز مناعتك وتحميك من فيروس كورونا.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فأن للبروكلى فوائد عديدة على الصحة وهى:

1:يحتوى البروكلى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على تعزيز صحة العضلات والمفاصل والوقاية من هشاشة العظام والتهاب المفاصل.

2:يحتوى البروكلى على كمية عالية من العناصر والفيتامينات التى تحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.

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3:تناول البروكلى يساعد على ضبط مستوى ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب والوقاية من تصلب الشرايين.

4:يحتوى البروكلى على كمية كبيرة من الخصائص التى تعمل على ضبط مستوى نسبة السكر الدم.

5:يحتوى البروكلى على كمية كبيرة من العناصر الغذائية والالياف التى تعمل على تنشيط صحة الجهاز الهضمى وعلاج الاضطرابات والالتهابات.

6: تناول البروكلى يساعد على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتنشيط الذاكرة والتركيز.

7:تناول البروكلى يعمل على طرد السموم والجراثيم من الجسم ويكافح الفيروسات والعدوى.

8:تحافظ على صحة العين والرؤية، وحمايته من الالتهابات والمشاكل.