شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أمريكية تعلن عن امتلاكها لقاحا لكورونا سيكون جاهزا فى الخريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الأدوية الأمريكية Pfizer إن لقاحها للفيروس التاجي كورونا يمكن أن يكون جاهزا في الخريف، وذلك في إطار السباق العالمي للتغلب على الوباء، وقالت الشركة إن الاختبارات البشرية جارية في أغسطس.





ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية أعلنت إحدى شركات الأدوية الأمريكية الكبرى إنها قد تمتلك لقاحًا مضادًا للفيروس التاجي بحلول الخريف، وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر إن لقاح فيروس كورونا للاستخدام في حالات الطوارئ يمكن أن يكون جاهزًا بحلول فصل الخريف وطرحه على نطاق أوسع بحلول نهاية عام 2020، وأكدت الشركة Pfizer إن الاختبارات البشرية لن تبدأ حتى أغسطس.

وفي حديث له مع صحيفة وول ستريت جورنال قال الرئيس التنفيذي بورلا: "إنها أزمة في الوقت الحالي والحاجة ماسة إلى حاجة الجميع".

تنضم شركة Pfizer إلى السباق العالمي لإيجاد لقاح ضد فيروسات التاجية حيث قالت العديد من الشركات الأخرى إنها قامت أيضًا بتسريع جدولها الزمني للاختبار.

يأتي إعلان شركة Pfizer في الوقت الذي بدأت فيه 14 ولاية أمريكية في رفع أوامر الإغلاق والإبقاء على أوامر الإقامة أو تخفيفها جزئيًا مما سمح بشكل تدريجي باستئناف النشاط الاقتصادي، لكن سلطات الصحة العامة حذرت من أن زيادة التفاعل بين البشر لتدليك النشاط الاقتصادي قد تؤدي إلى "موجة ثانية" من العدوى.

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هذا ، تمامًا مثلما يبدو أن تدابير الإبعاد الاجتماعي تجعل تفشي فيروسات التاجية تحت السيطرة في أجزاء من البلاد، وبلغت الحالات المؤكدة للفيروس التاجي في الولايات المتحدة أكثر من 1.3 مليون حالة وفاة 59061.

وقالت شركة Pfizer عن لقاحها في الخريف أنها تواصل اختبار سلامتها في غضون ذلك ومن المقرر نشر النتائج على هذه الجبهة في أوائل مايو، وفقا لما ذكرته شبكة فوكس نيوز.

وبينما تستعد أكثر من اثني عشر ولاية أمريكية لتخفيف إجراءات الإغلاق تدريجيًا من أجل إنعاش اقتصاداتها الراكدة ، فإن العديد في الولايات المتحدة يعتبرون اللقاح طريقا مؤكدًا لعودة الحياه لطبيعتها .

لمساعدة الولايات الأمريكية في رفع أو تخفيف أوامر الإغلاق والإقامة في المنزل جزئيًا، قامت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC بإعداد قائمة بروتوكولات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى حد كبير مثل المطاعم وصالونات الحلاقة للمتابعة.

اعتمادًا على الأعمال التجارية ، فإنها تشمل إغلاق غرف الاستراحة وعدد محدود من الأشخاص الجالسين داخل المطاعم والطاولات على بعد ستة أقدام وشاشات مثبتة على السجلات وقوائم ولوحات يمكن التخلص منها وعلامات الأرضيات.