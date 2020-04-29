شكرا لقرائتكم خبر عن لحظات مفزعة لفتاة أسترالية بعد انفجار مطهر اليدين فى السيارة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت لقطات فيديو صراخ فتاة تبلغ من العمر 11 عاما وهى تهرب من السيارة بعد انفجار زجاجة مطهر اليدين فى السيارة الساخنة، وإصابت مقلة العين.

وتظهر اللقطات الصادمة وفقا لتقرير "ديلى ميل"، صراخ الفتاة ، بعد أن انفجرت زجاجة من المطهر اليدوي نتيجة السخونة الشديدة بالسيارة، ونتيجة وضع جل اليدين فى السيارة، وفور فتحتها انفجر فى وجه الفتاة.



اصابة عين فتاة نتيجة ترك معقم اليدين بالسيارة وتعرضه للسخونة

وعلى الفور هرعت والدتها إلى المنزل وقامت بتنظيف عينيها بالمياه لشطف المعقم، بينما أكد أطباء العيون في مركز الجراحة، أن هناك تلفًا لحرق مقلة العين للفتاة ، لكنهم لم يتمكنوا من تأكيد ما إذا كان سببها ببساطة المنتج أو القوة التي ضربت بها عينيها.

وقام طبيب بريطانى بمشاركة الفيديو ، لتسليط الضوء على المخاطر المحتملة لاستخدام مواد التعقيم اليدوية التي تم تخزينها في البيئات الساخنة، وكيفية علاج الحروق الكيميائية.

قالت أليكس ، والدة الفتاة ، إنها لا تعاني من أي مشاكل مع جل اليدين، ولكن أن المشكلة هي تركها في سيارة ساخنة، بينما توصى التعليمات بتخزينه تحت درجة 104F (40 درجة مئوية) في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

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الفتاة مع أمها

وأضافت الأم التى تعمل مدرب إسعافات أولية : "لقد كانت تجربة مخيفة ، لا أريد أن يمر بها أي شخص آخر، لكي نكون منصفين ليس لدي أي مشاكل مع المنتج ، لا يوجد عيب به، إنه خطأنا إذا كان أي شيء.

"لقد كان الأمر مزعجًا للغاية ، لحسن الحظ أننى مدرب إسعافات أولية ، لذا كنت أعرف ما يجب أن أفعله ولكن مثلما قال زوجي لو لم أكن أعرف ماذا أفعل ، لكانت أسوأ بكثير، فقد كان المنتج قد سقط تحت تجويف عينيها ، لذا كانت محاولة شطف ذلك تحته أمرًا صعبًا حقًا ، ولكن على الأقل باستخدام الزجاجة ، استطعت تصويبه أثناء تقييدها".



إصابة العين

بعد شطف العين في البداية بمياه جارية باردة من صنبور لمدة 20 دقيقة ، تم نقل الفتاة إلى مركز روتشديل الطبي الأسترالى حيث فحص أطباء العيون مستويات الأس الهيدروجيني لعينها ووضعوا قطرات لاختبار ما إذا كان هناك أي ضرر.

وأكدوا أن هناك ضررًا سطحيًا في عينيها ، لكنهم قالوا إنه يجب أن يتعافى بمرور الوقت، حيث كان هناك تلف في الجزء السفلي من عينيها.