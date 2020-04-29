شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار جديد للكشف عن فيروس كورونا بديلاً لمسحة الأنف العميقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير نتائج دراسة جديدة في جامعة ييل الأمريكية، إلى أن النتائج الدقيقة من عينات اللعاب يتم الحصول عليها بسهولة أكبر من عينات مسحة الأنف.

ووفقا لتقرير الموقع الأمريكى HealthDay News، ذكر الباحثون أن عينات اللعاب المأخوذة من داخل الفم كانت أكثردقة، من مسحات الأنف العميقة المأخوذة من 44 مريضا و 98 عاملا في الرعاية الصحية.

فعلى سبيل المثال، اكتشفت عينات اللعاب الفيروس التاجي في عاملين في مجال الرعاية الصحية دون أعراض، و كان قد تم عمل مسحة أنفية عميقة ولم يثبت إصابتهم ، حسبما قال باحثو جامعة ييل.



اختبار المسحة

وقالت الباحثة الرئيسية آن ويلي ، باحثة مساعدة مشاركة في كلية ييل للصحة العامة في نيو هافن ، كونيكت "وجدنا أن عينات اللعاب تؤدي في عدد من الحالات أفضل من مسحة الأنف.

تم نشر النتائج على موقع الأبحاث قبل الطباعة medRxiv ، وقال الباحثون إن التحول إلى اختبار اللعاب سيكون له مزايا عديدة في أخذ عينات أنفية عميقة.

وقال الباحث ويلي إن اختبار اللعاب يتطلب مواد أقل بكثير ، وبالتالي سيكون أكثر حصانة من مشاكل سلسلة التوريد التي أعاقت جهود توسيع اختبار COVID-19 من خلال مسحات الأنفية العميقة. Advertisements اختبار البلعوم الأنفي يتضمن اختبار البلعوم الأنفي إدخال مسحة عميقة في الأنف ، في منطقة البلعوم، ثم يتم بعد ذلك تدوير المسحة لجمع الإفرازات قبل إخراجها وإرسالها إلى المختبر. اختبار البلعوم الأنفي يتضمن اختبار البلعوم الأنفي إدخال مسحة عميقة في الأنف ، في منطقة البلعوم، ثم يتم بعد ذلك تدوير المسحة لجمع الإفرازات قبل إخراجها وإرسالها إلى المختبر.

ولكن أخذ المسحة نفسها يمكن أن يتسبب في عطس المرضى أو السعال ، الأمر الذي ينطوي على مخاطر كبيرة للعاملين في مجال الرعاية الصحية".

وقد منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إذنًا لاستخدام الطوارئ مؤخرا لإجراء اختبار قائم على اللعاب لـ COVID-19 تم تطويره من قبل الباحثين في RUCDR Infinite Biologics ، وهي مجموعة تدعمها جامعة روتجرز البحثية الأمريكية، ولكن يجب إجراء الاختبار المعتمد في بيئة رعاية صحية تحت إشراف أخصائي مؤهل.

وجد الباحثون في نيويورك في دراسة أجريت على 226 عينة أن المسحة التي تدور حول الأنف إلى جانب اختبار اللعاب ستفقد 5 ٪ فقط من حالات COVID-19 الإيجابية ، مقارنة بـ 2 ٪ التي غاب عنها اختبار المسحة البلعومية الأنفية.

يعتقد الباحثين، أن اختبار اللعاب سيصبح المعيار لاختبار COVID-19 في المستقبل ، خاصة بالنظر إلى الحاجة إلى اختبار سريع حيث تبدأ العديد من الدول في الخروج من الإغلاق تدريجيا.