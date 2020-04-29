4 إصابات جديدة بكورونا في إثيوبيا

الخليج 365 - أديس أباباالأربعاء 2020/4/29 04:33 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الأربعاء، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 130.
وقالت الوزارة في بيان، إن تسجيل الـ 4 حالات الجديدة جاء بعد إجراء فحص معملي لنحو 766 شخصا خلال 24 ساعة.
وأضافت أن الحالات الجديدة هي لإثيوبين، هم 3 سيدات أعمارهن ( 18 ، 25 ، 15 ) عاما، ورجل يبلغ من العمر 23 عاما، جميعهم لديهم تاريخ سفر للخارج.
ولفت البيان إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 58 حالة، بعد تعافي 8 حالات جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 3 حالات.
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