لبنان يسجل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الأربعاء 2020/4/29 03:19 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/4/29 03:19 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، الأربعاء، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي الإصابات 721.

وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 24 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس في البلاد 150 حالة.

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