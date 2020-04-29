هندية تكشف سر فقدانها 21 كيلوغرامًا من وزنها في أقل من سنة

نيودلهي - لايف ستايل
كشفت فتاة هندية عن كيفية خسارتها 21 كغ من وزنها في مدة قياسية لا تتجاوز 10 أشهر، ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا" قررت ساميكشا ناغي البالغة من العمر 21 عامًا إنقاص وزنها البالغ حينها 76 كغ. ونقلت الصحيفة عن ساميكشا قولها: "في السابق لم أكن أهتم بصحتي أو وزني... كنت آكل الوجبات السريعة ولم أفكر في العواقب... وكان وزني يزداد يوما بعد يوم... وبدأت صحتي تتدهور... وبدأت أسمع تعليقات مزعجة حول وزني لذلك قررت وضع حد للموضوع".
بدأت ساميكشا في ممارسة الرياضة واتبعت نظامًا غذائيًا وقالت: "بعد عدة محاولات فاشلة، أدركت أن هناك أربعة أسرار لخسارة الوزن : التصميم، الإرادة، الصبر واتباع نظام غذائي صحي. على الرغم من أن التمرين مهم للغاية لفقدان الوزن والحفاظ على اللياقة البدنية، إلا أنه من المستحيل تحقيق هدف دون الإرادة والتصميم".
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