نصائح يجب على المتزوجين الالتزام بها لتعزيز العلاقة في رمضان

نصائح لتعزيز العلاقة الزوجية في رمضان، موضوع مطروح بقوة بين صفوف المتزوجين، ويأتي على رأس الأمور التي تتعلق بعلاقة الزوجين ببعضهما البعض، وبخاصة مع ظهور بعض السلبيات التي قد تفسد العلاقة بينهما في رمضان لتعدم لديهم الشعور بأجواء الشهر الكريم وروحانياته.

حول نصائح لتعزيز العلاقة الزوجية في رمضان، أكدت داليا شيحة مستشارة أسرية وزوجية بدبي على أنه يقع على عاتق الزوجين مسؤولية كبيرة وبخاصة وأن رمضان شهر السكينة والطمأنينة وشهر العبادات والروحانيات التي لها أن تأسر النفس في عالم جميل ينعكس عليها بالهدوء والإستقرار، مشيرة إلى أهمية تحكم الزوجين في تصرفاتهما وتجنب كل الأمور التي لها أن تثير غضب الآخر، ولتعزيز العلاقة الزوجية في رمضان أخبرتنا شيحة بضرورة إلتزام الزوجين بتطبيق النصائح التالية

تقدير جهود الآخر

أشارت شيحة إلى أن تقدير طرفي العلاقة الزوجية لجهود كل منهما تجاه الآخر له دور كبير في تعزيز العلاقة الزوجية بشكل عام وفي رمضان بشكل خاص، ومن ذلك تقدير الزوج لجهود الزوجة في المنزل وفي عملها إن كانت إمرأة عاملة وحرصه على الرفق بها، وتقدير ما تقوم به تجاهه وتجاه أسرتها، ومنه أيضا، تقدير الزوجة لمساعي الزوج النبيلة في توفير كافة إحتياجات الأسرة ولمتاعبه في العمل والمشاكل التي يواجهها، وتخفيف ما عليه من ضغوط وأعباء.

التسامح وغفران الذلات

يعد التسامح بين الزوجين من أسمى الأمور التي تساهم في تعزيز العلاقة الزوجية في رمضان بحسب ما قالته شيحة، فالتسامح وغفران الذلات، وتجاهل الأخطاء غير المقصودة يتماشى مع روحانيات الشهر الكريم وأجوائه الدافئة.

تعزيز الود والتواصل

من نصائح لتعزيز العلاقة الزوجية في رمضان أيضا، ضرورة تعزيز الطرفين للود والتواصل فيما بينهما، حيث أشارت شيحة إلى أن قيام الزوجين بالتعامل بود مع بعضهما البعض يقتل أي فرصة للمشاحنات والخلافات التي قد تفسد علاقة كل منهما في رمضان.

اللفتات الحنونة

أكدت شيحة على أهمية قيام كل من الزوج والزوجة بلفتات حنونة تجاه بعضهما البعض، كأن يقوم الزوج بدعوة زوجته وأطفاله بالخارج كلمسة رقيقة منه للتخفيف عنها، أو معاونتها في المطبخ بروح جميلة ودافئة، وأيضا الزوجة التي من الممكن بلمسات حنونة وناعمة منها أن تظهر لزوجها مدى تقديرها لمساعدته لها وأن توفر له جواً هادئاً في المنزل ليأنس بها وبأطفاله في هدوء وسعادة ودون أي معكرات.

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العبادة معا

على الزوجين الإجتماع في رمضان على العبادات وذكر الله عز وجل، وتعزيز روح التنافس فيما بينهما في العبادات كون ذلك من الأمور التي تساهم في توطيد العلاقة، وتعميق أواصر المحبة فيما بينهما في رمضان لتظهر قوة الإجتماع في محبة الله وفي الحرص على مرضاته.

أمور تحول دون إستقرار العلاقة الزوجية في رمضان

قالت شيحة أن هناك ثمة أمور تحول دون إستقرار العلاقة الزوجية في رمضان وهي:

- عدم الإنصات للآخر.

- تصيد الأخطاء.

- المكابرة وعدم التسامح.

- إنعدام التقدير.

- عدم الشعور بالآخر.

- قلة المديح والإطراء

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