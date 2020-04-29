الإصابات بفيروس كورونا في الفلبين تتجاوز 8000 حالة

قالت وزارة الصحة الفلبينية اليوم إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفعت متجاوزة الثمانية آلاف حالة.

وأضافت الوزارة في بيان أن الفلبين سجلت 254 إصابة جديدة و28 وفاة و48 حالة شفاء جديدة ، وبذلك يقفز إجمالي الإصابات إلى 8212 حالة والوفيات إلى 558 حالة ويرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1023 حالة.

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