شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح لقاح أكسفورد على القرود.. معهد هندي ينتج ٦٠ ألف جرعة خلال أشهر لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مرشح رئيسي للقاح فيروس كورونا Covid-19 الذى طورته جامعة أكسفورد البريطانية، نتائج واعدة في التجارب على الحيوانات، ومن المتوقع أن يشهد إنتاجًا ضخمًا في الهند في غضون أشهر.

ويرجح وفقا لتقارير عالمية أنه يمكن أن ينتج معهد Serum Institute of India أكبر معهد للأمصال بالعالم الذى يقع فى الهند هذا العام ما يصل إلى 60 مليون جرعة.

قال معهد مصل الهند وفقا للموقع الصينى "SCMP" ، أكبر منتج لقاحات في العالم من حيث الحجم ، إنه يخطط هذا العام لإنتاج ما يصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح محتمل طورته جامعة أكسفورد ، والذي يخضع للتجارب السريرية البشرية الأن في بريطانيا.



اتجاه أكبر معهد للأمصال لإنتاج لقاح فيروس كرونا

وقال ادار بوناوالا الرئيس التنفيذي لمصل الدم فى معهد الأمصال، أنه على الرغم من أن مرشح اللقاح ، المسمى "ChAdOx1 nCoV-19" ، لم يثبت بعد أنه يعمل ضد Covid-19 ، قرر معهد Serum بدء تصنيعه لأنه أظهر نجاحًا في التجارب على الحيوانات وتقدم إلى الاختبارات على البشر، حيث تم حقن 6 قرود من المكاك مع مرشح اللقاح في مختبر روكي ماونتن في المعاهد الوطنية للصحة في مونتانا الشهر الماضي ، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز .

وذكرت الصحيفة نقلاً عن الباحث فنسنت مونستر الذي أجرى الاختبار ، أن تم تعريض الحيوانات بعد ذلك لكميات كبيرة من الفيروس التاجي الجديد ، لكن الستة جميعًا ظلوا بصحة جيدة بعد أكثر من 28 يومًا.

وقال بوناوالا لرويترز في مقابلة عبر الهاتف "إنهم مجموعة من العلماء المؤهلين للغاية والعظماء (في أكسفورد) ... لهذا قلنا أننا سنذهب مع هذا ولهذا نحن واثقون".



قرود المكاك

قال بوناوالا: "لكوني شركة خاصة محدودة ، غير خاضعة للمساءلة أمام المستثمرين العامين أو المصرفيين ، يمكنني أن أتحمل بعض المخاطر وأن أتجاهل بعض المنتجات والمشاريع التجارية الأخرى التي خططت لها في منشأتي الحالية".

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وقال بوناوالا إنه يأمل أن تنجح تجارب لقاح أكسفورد ، المقرر الانتهاء منه في حوالي سبتمبر، بينما قال علماء من جامعة أكسفورد الأسبوع الماضي إن التركيز الأساسي للاختبارات الأولية هو التأكد ليس فقط من نجاح اللقاح ، بل إنه يسبب استجابات مناعية جيدة وليس له آثار جانبية غير مقبولة.

تخطط شركة " سيروم" المملوك للملياردير الهندي سايروس بوناوالا لتصنيع اللقاح في مصنعيه في مدينة بوني الغربية بهدف إنتاج ما يصل إلى 400 مليون جرعة العام المقبل إذا سارت الأمور على ما يرام.

وقال "إن غالبية اللقاح ، على الأقل في البداية ، يجب أن يذهب إلى مواطنينا قبل أن يسافر إلى الخارج" ، مضيفًا أنه سيترك الأمر للحكومة الهندية لتحديد الدول التي ستحصل على مقدار اللقاح ومتى ، مضيفا أنه على مدى الأشهر الخمسة المقبلة ، سينفق سيروم ما بين(4.4 مليون دولار إلى 5.9 مليون دولار) على صنع حوالي 3-5 ملايين جرعة شهريًا.



اول متلقية للقاح أكسفورد

وقد دخلت "سيروم" في شراكة مع شركة Codagenix الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، وشركة Themis النمساوية بشأن مرشحين آخرين للقاح Covid-19 ، ويخططان لإعلان تحالف رابع في غضون أسبوعين.

وقال بوناوالا إن مجلس إدارة سيروم وافق الأسبوع الماضي أيضا على استثمار ما يقرب من (8.8 مليار دولار) في إنشاء وحدة تصنيع جديدة لإنتاج لقاحات فيروسات كورونا فقط.

اللقاحات الأخرى على مستوى العالم يوجد الآن ما يصل إلى 100 لقاح محتمل من نوع Covid-19 قيد التطوير حاليًا بواسطة فرق التكنولوجيا الحيوية وفرق البحث حول العالم، 5 منها على الأقل في الاختبار الأولي في الأشخاص في ما يعرف بالتجارب السريرية للمرحلة الأولى.

حتى الآن تم الإبلاغ عن إصابة أكثر من 3 ملايين شخص على مستوى العالم ، وتوفي أكثر من 210،000 شخص من مرض Covid-19 ، وهو مرض تنفسي تسببه فيروسات التاجية.