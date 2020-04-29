شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى عاصفة السيتوكين التى يسببها كورونا وكيف تقتل المرضى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاصفة السيتوكين من بين أسباب العديد من الوفيات من مرضى فيروس كورونا من ذوى الحالات الشديدة، ولكن ما هي عاصفة السيتوكين، وهل رد فعل جهاز المناعة الشديد يمكن أن يقتل الإنسان.. هذا ما نحاول التعرف عليه، وفقاً لموقع physiciansweekly.



عاصفة السيتوكين

ما هي عاصفة السيتوكين

وعاصفة السيتوكين يمكن أن تكون نتيجة رد فعل مناعي مفرط والسيتوكينات هي جزيئات ذات إشارات كيميائية توجه استجابة مناعية صحية يخبرون الخلايا المناعية لمهاجمة الجزيئات الفيروسية في الجسم.

ولكن في بعض الأشخاص، ينتشرهذا الرنين في حالة فرط السوائل وتبدأ الخلايا المناعية في مهاجمة الأنسجة السليمة أيضًا، والمعروفة باسم عاصفة السيتوكين.

عندما تتلف الأوعية الدموية، يمكن أن تتسرب، مما يتسبب في انخفاض ضغط الدم وزيادة فرصة تشكل الجلطات.

يمكن أن يؤدي التهاب الرئة الناتج وتراكم السوائل إلى ضيق في التنفس ويمكن أن يكون ملوثًا بالالتهاب الرئوي الجرثومي الثانوي، هذا يزيد من خطر الوفاة لدى المرضى.

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وعاصفة السيتوكين كسبب رئيسي محتمل للوفيات في "الإنفلونزا الإسبانية" 1918-1920 - التي قتلت أكثر من 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم و H1N1 "أنفلونزا الخنازير" و H5N1 "أنفلونزا الطيور" في السنوات الأخيرة – والآن هي السبب في وفيات كورونا الجديد.

غالبًا ما يكون المرضى المعرضون لخطر الموت من الشباب الذين يعانون من ردود فعل مناعية قوية للعدوى يمكن أن تؤدي الزيادة في الجزيئات المناعية إلى توقف الأعضاء.

اكتشاف عواصف السيتوكين

يعد اختبار الفيريتين المصلي المرتفع- في الدم خطوة أولى جيدة لاكتشاف عواصف السيتوكين، وهناك مجموعة متنوعة من الاختبارات الأخرى التي يمكن أن تساعد في تأكيد أو نفي وجود متلازمة العاصفة السيتوكينية.

قد يكون لدى المريض الذي يقاتل عاصفة السيتوكين معدل ضربات قلب سريع بشكل غير طبيعي وحمى وانخفاض في ضغط الدم.

وكلما اكتشف الأطباء الحالة بشكل أسرع وعالجوها، زادت فرصة البقاء على قيد الحياة للمريض.