"حجر كورونا" يفاقم صيد الحيوانات المهددة بالانقراض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت منظمة "وايلدلايف جاستس كوميشن" غير الحكومية، الأربعاء، من تزايد الصيد غير الشرعي للأنواع المهددة بالانقراض مع تركيز الحكومات اهتمامها على مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة إن "هناك تخوفا شديدا من ازدياد الصيد غير الشرعي أثناء تدابير العزل، حيث تستغل الشبكات الإجرامية إغلاق الحدائق أو خفض الدوريات في المناطق المحمية أو تركيز الموارد المخصصة لإنفاذ القانون على القضايا المتصلة بكوفيد-19".

وحسب فرانس برس، تم ضبط عمليات كبيرة في أفريقيا وآسيا منذ أن فرضت تدابير الإغلاق في بلاد كثيرة، ومن تلك العمليات، ضبط أكثر من ستة أطنان من حراشف آكل النمل الحرشفي في ماليزيا الشهر الماضي وكميات كبيرة من العاج في كمبوديا ولاوس وفيتنام، وفقا للمنظمة غير الحكومية.

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وتعتبر هذه المنظمة أنه من المهم تعزيز إجراءات ضبط الحدود فيما تتكيف الشبكات الإجرامية مع هذا الوضع الجديد.

وجاء فيروس كورونا من عالم الحيوان، وتم إدراج الخفافيش وحيوانات آكل النمل الحرشفي في القائمة السوداء.

حظرت الصين فبراير/شباط الماضي تجارة الحيوانات البرية ونقلها واستهلاكها، الأمر الذي أدى، وفقا للمنظمة، إلى تراكم كميات ضخمة من العاج وحراشف آكل النمل الحرشفي في دول جنوب شرق آسيا.