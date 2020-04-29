مستشفيات باريس تحارب كورونا بعلاج لالتهاب المفاصل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إدارة مستشفيات باريس عن فاعلية عقار يستخدم لعلاج لالتهاب المفاصل على مرضى فيروس كورونا المستجد؛ ما يعطي أملا جديدا في العلاج.



وذكرت إذاعة "إر.تي.إل" الفرنسية أن نتائج التجربة السريرية التي أطلقتها إدارة مستشفيات باريس، في نهاية مارس/آذار، مشجعة؛ حيث إنها تثبت فاعلية عقار توسيليزوماب ضد فيروس كورونا المستجد. ويُعطَى هذا الدواء عادة للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

وأطلقت إدارة مستشفيات باريس، نهاية مارس/آذار الماضي، تجربة سريرية لعلاج مرضى (كوفيد-19) باستخدام دواء يسمى" توسيليزوماب" Tocilizumabهذا الدواء معروف جيدا لأنه يوصف لعشرات الآلاف في فرنسا يعانون التهاب المفاصل الروماتويدي؛ إذ يمنع هذا الدواء مستقبل البروتين الذي يلعب دورا حيويا في العملية الالتهابية.

من جانبه، قال رئيس قسم الروماتيزم في مستشفى "بيستر"، زافييه مارييت، إن العقار "سيمنع بنجاح هذه الموجة الالتهابية التي تحدث تقريبا بين اليوم الثامن والعاشر من الإصابة بفيروس كورونا وتفاقم حالة الجهاز التنفسي للمرضى".

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ووفقاً للإذاعة الفرنسية، فإنه "بعد أربعة عشر يوما من بدء التجربة، لاحظ الأطباء انخفاضا ملحوظا في نسبة المرضى الذين تم نقلهم إلى العناية المركزة".

بدوره، قال رئيس اللجنة التوجيهية لبحوث (كوفيد) جابرييل ستيج إن "توسيليزوماب أمل حقيقي"، مضيفا "أن الجميع يفهم بعد أسابيع قليلة من تدابير الحجر المنزلي، مدى أهمية منع المريض المصاب بـ(كوفيد-19) من الذهاب إلى العناية المركزة بفضل هذا العقار".

وبالنسبة لسعر "توسيليزوماب" فإنه مرتفع بالتأكيد؛ حيث تكلف قيمة حقن مريض واحد 800 يورو، لكن كما يشير الأطباء إلى أنه سعر لا يمكن مقارنته بتكلفة يوم واحد في وحدة العناية المركزة.