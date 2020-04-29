استشاري الطاقة الحيوية تكشف أهمية حجر الاماتيسيت لتفادي الانفعال في شهر رمضان

كشفت استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والاحجار الكريمة جراند ماستر لبنى احمد عن اهمية اقتناء سبحة من حجر الاماتيست لتجنب الانفعال والعصبية في شهر رمضان.

وأوضحت إن حجر الاماتيست له فوائد عديدة، حيث يستخدم لسحب اي طاقة سلبية من الاشخاص، وهو قوي جدا للهدوء النفسي وسحب اي توتر من الرأس، ويساعد على تقوية الذاكرة ويعتبر علاج للشاكرات العلوية ومريح للقلب فهو يخلص من مشاعر الحزن العميق في القلب، كما انه مناسب لجميع الاعمار وليس له اي محذورات لاستخدامه ويصلح للرجال والنساء والاطفال ايضا.

واكدت ان حجر الاماتيست من اكثر الاحجار تأثيرا على الشاكرات العلوية مثل شاكرا التاج وشاكرا الاجنا المسئولة عن التفكير وشاكرا الحلق والقلب وجميعها شاكرات هامة جدا للعبادات والابتهالات والقدرة على التركيز والقدرة على الخشوع، لافتة ان تلك الشاكرات من المهم تنظيفها في شهر رمضان، حتى يستطيع الانسان ان يعيش في مناخ من الروحنيات ويزيد من عباداته واذكاره كما انها تمنحه هدوء نفسي وتشتت جميع الطاقات السلبية الموجودة في التفكير او في النفس او اي مضايقات كونية مقصودة او غير مقصودة.

ومن المسميات الشهيرة لحجر الاماتيست "مريح القلب" لانه بالفعل له قدرة على ذلك، لانه يمنح من يقتنيه حالة من الاتزان النفسي.

واشارت الي ان اغلب التيجان التي يضعها الملوك على رأسهم يكون الحجر الكبير الذي يوجد في منتصف التاج من حجر الاماتيست لانه يساعد على التفكير بشكل افضل والتركيز الشديد ويجعل الانسان لديه حكمة ورؤية اوسع.

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واوصت جراند ماستر لبنى احمد في نهاية حديثها بإقتناء سبحة رمضانية من حجر الاماتيسيت لمزيد من الهدوء والصفاء النفسي ولمزيد من الروحنيات الرمضانية الجميلة.

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