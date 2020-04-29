أحمد شعبان يكشف عن مجموعة من النصائح يجب اتباعها لتجنب تأثير الطاقة السلبية

كشف استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والريكي والحاسة السادسة جراند ماستر أحمد شعبان ، عن العديد من الإرشادات المفيدة حتى نقلل من تأثير الطاقات السلبية على حياتنا، وأوضح أن من عادة أي إنسان بعد انتهاء يومه وبعد تحمل الجسم بالعديد من الطاقات السلبية الجلوس في مكان قد أعتاد على الجلوس عليه ولكن هناك ثمة تعليمات يجب أن تفعلها قبل الجلوس على هذا المقعد أو المكان، لأنه بجلوسك على المقعد مباشرة تنقل تلك الطاقة السلبية المحملة داخل جسمك تلقائياً على هذا المقعد.

وأشار إلي انه في اليوم التالي وبعد جلوسك على هذا المقعد عندما تجلس عليه وأنت بكامل نشاطك وحيويتك تبدأ في الشعور بنفس لايف ستايل التي كنت تشعر بها سابقاً، فيفضل عندما تكون بكامل ارهاقك ومحمل بكل الطاقات السلبية أن تجلس في مكان أو على مقعد غير معتاد الجلوس عليه حتى تهدأ وتبدأ في طرد كافة الطاقات السلبية التي حملتها على مدار اليوم، وسيمتصها المكان الذي تجلس عليه والغير معتاد الجلوس عليه على مدار اليوم.

وأكد أنه بالعودة إلي المقعد الذي أعتدت الجلوس عليه ستجد نفسك أفضل مما كنت عليه تدريجياً، لافتًا إلي أنه يجب إزالة الطاقات السلبية من على هذا المقعد دائما بتعريضه للشمس أو تضع إناء به ماء وملح عليه وتركه لمدة 6 ساعات على الأقل ويفضل أكثر من ذلك، وإذا كان يوجد أطفال في المكان فيمكنك وضع ملح مكشوف عليه وتركه أيضا نفس عدد الساعات السالف ذكرها.

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