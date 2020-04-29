شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تشاد تعلن عن أول حالة وفاة في البلاد بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:00 صباحًا, 29 أبريل 2020 م المناطق _ وكالات أعلنت تشاد اليوم، عن تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) .

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة، أن 52 شخصًا أصيبوا بالفيروس في البلاد منذ 19 مارس الماضي، تماثل 19 منهم للشفاء.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ارتداء الكمامات، مشيرة إلى أهمية الالتزام الصارم بالتدابير الصحية.

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