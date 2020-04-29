وفاة كل 5 دقائق بين المسنين في دور الرعاية ببريطانيا

رسمت الإحصاءات التي أعلنتها لجنة جودة الرعاية صورة قاتمة للوضع داخل دور رعاية المسنين في بريطانيا، تشير إلى وفاة أحد نزلائها كل 5 دقائق بسبب فيروس كورونا.

وأشارت اللجنة إلى وقوع 4343 حالة وفاة في الفترة من 10 إلى 24 أبريل/نيسان في إنجلترا وحدها، أكثر من 300 حالة في اليوم؛ ما يجعل هذه المواقع التي تعاني من ضائقة مالية "الخط الأمامي الحقيقي" في المعركة ضد الوباء، وفقا لصحيفة ميرور البريطانية.

ويعتقد الخبراء أن المزيد من الأفراد يموتون بسبب الفيروس خارج المستشفيات؛ ما يلقي بظلال من الشك على مزاعم الحكومة بأن الوباء بلغ ذروته.

ويخشى البعض من أن يكون أكثر من 200 ألف شخص في دور الرعاية مع مصابين بحالات مؤكدة أو مشتبه بها.

Advertisements

قال مايك بادغام من منظمة الرعاية المستقلة: "أصبح مقدمو الرعاية الاجتماعية الآن على خط المواجهة الحقيقية في المعركة ضد كوفيد-19".





وأضاف: "يجب على الحكومة تقديم دعم أفضل فيما يتعلق بمعدات الحماية الشخصية والاختبار والتمويل حتى نتمكن من حماية المزيد من الأفراد. هؤلاء هم أهلنا. إنهم يستحقون أفضل".

إحدى أضخم دور الرعاية في بريطانيا، إتش سي وان، أعلنت الاشتباه في إصابة ثلثي نزلائها بفيروس كورونا، فيما ذكرت مؤسسة كير يو كيه أن 3 أرباع نزلائها مصابون بالفيروس. فيما قالت دار رعاية في ريكسهام إن 9 من أصل 15 نزيلا ماتوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا في غضون 10 أيام.

والبيانات لا تشمل الوفيات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، اللتين يعتقد أن ثلثي الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا وقعت في دور الرعاية بهما. وتأتي وسط قلق بشأن عدم إحصاء كل الوفيات بفيروس كورونا المستجد، إذ إن بريطانيا حاليا تنشر فقط أعداد الأشخاص الذين تتأكد إصابتهم بفيروس كورونا في المستشفيات.