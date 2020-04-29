شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حاجات لازم تعملها لو مش عاوز وزنك يزيد فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون رمضان فرصة لمرضى النحافة ومساعدتهم فى زيادة الوزن ولكن يعانى مرضى السمنة من زيادة الوزن فى رمضان نتيجة الاكثار من تناول الحلويات والعصائر والاطعمة الدسمة، لذلك يقدم الخليج 365 بعض النصائح لمرضى السمنة لإنقاص وزنهم فى رمضان بطريقة صحية وفقا لما ذكره upfitness وهى:

نصائح لانقاص الوزن فى رمضان

1:ينصح بعدم الاكثار من تناول الاطعام على الافطار وتقسيم الوجبات على أكثر من وجبتين بكميات قليلة.

2:الابتعاد عن الاكثار من تناول الاطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت واستبدالها بالاطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه التى تساعد على التخسيس.

3:الاكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية الخالية من السكر حتى لا تسبب زيادة الوزن.

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4: يعتبر النوم أمرًا حيويًا لضمان الصحة الجيدة كما انه يساعد على انقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة، ولكن تجنب النوم بعد الفطار مباشرة حتى لا تشعر بالتخمة ويزيد وزنك.

5:يجب الابتعاد عن تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكريات والتى تزيد من تراكم الدهون فى الجسم.

6:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية فى المنزل وذلك بعد الفطار بساعتين ، فيساعد ذلك على حرق الدهون والتخلص من السمنة وانقاص الوزن بطريقة صحية.