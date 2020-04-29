شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 فواكه خلال فترة الحمل.. الموز والتفاح أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فترة الحمل تعد من أصعب الفترات التي تمر بها النساء، ويجب خلالها الاهتمام بنوعية الطعام المتناول للحفاظ على الصحة العامة للمرأة وصحة للجنين، وعليها اختيار أصناف الطعام بدقة خلال هذه الفترة الحرجة.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع " boldsky"، أن الفاكهة لها دور مهم في حياة النساء خلال فترة الحمل، فهي من الأطعمة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، والتى تحتاجها النساء خلال فترة الحمل، للحصول على أم ذات صحة جيدة، وجنين جيد.



الحمل والفواكه

ولذا قدم التقرير، أفضل الفواكه التي يجب علي المرأة خلال فترة الحمل تناولها، ومنها:

-التفاح

ثبت أن التفاح مفيد للنساء الحوامل، فهو غني بفيتامين A و C ، ويعد التفاح أيضًا مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم والألياف، كما أنه تناول خلال الحمل يقلل فرص الإصابة بالربو لديالأم والجنين.

-الموز

غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن ، ويعتبر الموز من الفواكه الهامة أثناء الحمل، فهوي يحافظ علي نسبة الحديد في الجسم، وأيضا يعمل علي الحفاظ علي نسبة الهيموجلوبين، كما أنه يقلل من الشعور بالقيء، والغثيان خلال الحمل، ونرا لاحتوائه علي نسبة عالية من حمض الفوليك فهذا يجعله هام لصحة الجنين.

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-الرمان

أوضحت الدراسات إلى أن استهلاك الرمان أثناء الحمل يقلل من إصابة الطفل بعدالولادة بالعصبية، كما أن الرمان مصدر غني بفيتامين ك والحديد والألياف والبروتين والكالسيوم.

- البرتقال

البرتقال مفيد لتقوية جهاز المناعة للحامل، ويمكن للبرتقال أيضًا أن يساعد في نمو مخ الجنين، كما أنه جيد في تنظيم ضغط الدم.

- المانجو

غنية بفيتامينات A و C وهذا يجعلها مهمة للحامل، ولكن الإسراف في تناولها يشكل خطرا علي صحة الحامل، ولذا أحذر ذلك بعد الإكثار من تناولك لها.