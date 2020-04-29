كيف تتناول الحامل السمك مع اللبن في رمضان دون أي أضرار؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:48 صباحاً - تنتشر المعلومات الطبية والعلمية الخاطئة بين الناس انتشار النار في الهشيم، وتظل متداولة من جيل إلى آخر، ليصعب بعد كل هذه السنوات تفنيدها، ولعل من هذه المعلومات الخاطئة والتي لا صحة لها ما يظنه البعض بأنّ تناول السمك واللبن معًا يؤدي لمشاكل صحية تصل إلى حد التسمم، بينما يعتقد البعض الآخر أنّ تناولهما مجتمعين يؤدي إلى تصبغات في الجلد، ولذلك فقد قررت " الخليج 365" وفي إطار حملتها مرحباً بيتي أن تضع بين يديك الحقيقة من خلال الدراسات خاصة أنك بحاجة لتناول السمك في فترة الحمل وفي ظل انتشار فيروس كورونا وحاجتك لمناعة قوية، فتابعي هذا الموضوع بالتفصيل. لماذا تشعر الحامل بعدم الراحة عند تناول السمك مع اللبن؟ الخبير الطبي الدكتور "تاباسيا موندهرا" فسر هذا الاعتقاد الشائع بشأن خليط اللبن والسمك بأنّ الألبان تبرّد جسم الإنسان.

في حين تولد الأسماك تأثيرًا معاكسًا، مما يحتاج إلى تحرير الكثير من الطاقة لهضمهما معًا، وهذا ما يولد عدم الارتياح، وخصوصاً الحوامل.

معتقدات خاطئة عن ضرر الأسماك مع اللبن بحسب ما نقلته "سكاي نيوز" عن القسم المختص بالأغذية في موقع "إن دي تي في" فإنّ للطب الحديث والعلم رأيًّا يختلف تمامًا عن رأي الدكتور "تاباسيا موندهرا".

إذ تؤكد تجارب ودراسات أنّ ذلك الإعتقاد ليس إلا "كذبة كبرى" صدّقها كثيرون لسنوات؛ فعلميًّا ليس هناك أي سبب يمنع من تناول السمك ومنتجات الألبان سوية.

والدليل على صحة ذلك توافر عدة وصفات عالمية تجمع بين السمك ومشتقات الألبان ولكن بشروط وهي Advertisements يجب التأكد من صلاحية الأسماك والألبان قبل استهلاكهما معًا. يجب أن يكون السمك طازجًا ومطهوًّا بالشكل الصحيح. وأن يستخدم اللبن أو الحليب قبل انتهاء صلاحيته. كما يجب التأكد أيضًا من أنّ السمك واللبن مجتمعين قد يسببان الكثير من المشاكل لمن يعانون من حساسية من الأسماك. يجب ألا يقدم للأشخاص الذين يعانون من عدم القدرة على هضم اللاكتوز الموجود في منتجات الألبان. وصفات من الأسماك والألبان حسب ما نقلته "سكاي نيوز" عن القسم المختص بالأغذية في موقع "إن دي تي في" فإن تناول السمك واللبن معًا لا يسبّب أي تسمم أو أيّ أضرار أُخرى في المعدة.

لا يوجد أساس علميّ لهذهِ النظريّة، فهُنالِكَ الكثير من البُلدان التّي تقع على السواحل تقوم بطهي السمك مع الحليب ولا يُسبّب ذلِكَ لهُم المشاكل الصحيّة.

بالإضافة إلى أنَّ النباتيين يقومونَ بتناولهما معًا ولا يُصابونَ بالتسمم أو بتصبّغ البشرة.

أحيانًا قد يكون الشخص مُصابًا بحساسيّة تجاه البروتين، وبتناوله السمك مع اللبن قد يُصاب ببعض الأعراض الجانبيّة، وبالتّالي قد يظُن بأنَّ ذلِك قد حدث نتيجة لتناولهما معًا.

وبناء على ذلك فيجب أن نعرف أننا قد عشنا لسنوات بسبب خرافة خلط السمك والبن فنمنع الحوامل من التمتع بقيمة غذائية عالية.

يجب على الحامل أن تتأكد أنها لا تعاني من حساسية البروتين.

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