قائمة بأعراض جديدة لفيروس كورونا

وتعتبر الأعراض الأساسية المعتمدة لدى الهيئة الأميركية بشأن الإصابة بفيروس كورونا هي: الحمى، والسعال، والضيق في التنفس.

أمام الأعراض الستة الجديدة التي أضافتها السلطات الطبية الأميركية فهي على النحو التالي:

– القشعريرة.

– ألم في العضلات.

– اهتزاز متكرر للجسد مع قشعريرة.

– الصداع.

– التهاب الحلق

– فقدان حاستي الشم والتذوق.

توازياً، اعتبرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية من “كورونا” أن هذه القائمة ليست شاملة، مشيرة إلى أنه يجب على الفرد طلب الرعاية الصحية في حال ظهرت أعراض حادة للفيروس مثل الصعوبة في التنفس.

وقالت إن “هذه الأعراض يمكن أن تظهر بين 2-14 يوما بعد التعرض لفيروس كورونا.

ومثلت إضافة عارض فقدان حاستي الشم والتذوق إلى قائمة أعراض الفيروس المميت خطوة مهمة، إذ كان خبراء الصحة يشتبهون في أنه من الأعراض المبكرة.

لكن المشكلة في فيروس كورونا أنه يمكن أن ينتشر بين البشر حتى من دون أن تظهر عليهم أعراض المرض، ومن دون أن يدركوا إصابتهم به، مما يفسر الانتشار العالمي السريع له.