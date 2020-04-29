كيف يرتقي شهر رمضان بالصحة النفسية للصائمين؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتسم شهر رمضان المبارك بأجواء الطمأنينة والراحة النفسية، إلا أن هناك الكثير من الأسباب والممارسات السلوكية الخاطئة التي تدفع الصائمين إلى الشعور بالاضطراب النفسي طوال الشهر الفضيل.

وهناك عدد من الإرشادات التي تساعد على ضبط وتهذيب النفس خلال شهر رمضان؛ أهمها التخلي عن العادات السيئة، واعتماد الأنظمة الغذائية الصحية، التي من شأنها أن تحافظ على قوام الجسم وبنية العقل بشكل سليم.

كما أن تهذيب النفس وضبط الأعصاب يأتي من خلال ممارسة التمارين الرياضية وتمارين التنفس يومياً، للتغلب على مشاعر الغضب التي قد تسيطر علينا خلال فترة الصوم.

ومن الضروري أيضاً الحفاظ على التواصل الاجتماعي، والابتعاد عن التفكير بالوحدة، لأن رمضان هو شهر الرحمة والغفران، الذي تضاء فيه القلوب والأبصار.