شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. ما هو مرض انسداد الشريان التاجى وتأثيره على الحياة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انسداد الشريان التاجي، يعد من الأمراض التي يتعرض لها البعض، وفي حالة إهمال علاجها فأنت تصبح أكثر عرضة للوفاة، فهو من الأمراض التي يصاب بها القلب، وخلال سلسلة س وج التي يقدمها الخليج 365 للقراء، سنتعرف أكثر عن هذا المرض، وذلك وفقا لموقع "webmed".

ما هو مرض انسداد الشريان التاجي وماهي مضاعفاته؟

انسداد الشريان التاجي يعد من الأمراض التي يتعرض للإصابة بها القلب، ويتعرض الشخص للإصابة بها في حالة تراكم الكولسترول الضار في الشرايين و يتسبب في إعاقة وصول الدم إلي القلب.

ومن المضاعفات الصحية التي تطرق علي الشخص الذي يعاني من انسداد في الشريان التاجي في حالة إهمال علاجه هي الوفاة، أو الإصابة بالجلطة أو الذبحة الصدرية، ولذا يجب القيام بالاهتمام بالعلاج على الفور.

ما هي أعراض الإصابة بانسداد الشريان التاجي في القلب؟

يمر مرضي انسداد الشريان التاجي بالعديد من الأعراض، ومنها:

-ألم في الصدر.

-حرقة شديدة مع ألم في الظهر.

-الرغبة في التقيء.

-عسر في الهضم.

- عدم القدرة علي ممارسة أي نشاط في الحياة.

-عدم التركيز.

-يظهر بشكل دائم علي مرضي انسداد الشريان التاجي كثرة التعرق.

-ضيق شديد في التنفس.

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-السعال.

-يتعرض البعض من المصابين للدوخة.

-شحوب البشرة.

ما هي الأسباب المؤدية للإصابة بانسداد الشريان التاجي في القلب؟

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بانسداد الشريان التاجي، ومنها:

-ارتفاع نسبة الكولسترول الضار في الدم.

-ارتفاع ضغط الدم.

-التدخين.

-الإصابة بمرض السكر وعدم الاهتمام بتنظيم نسبته يعد من الأمور التي تدمر صحة القلب.

-القيام باتباع نظام غذائي غير صحي، وعدم ممارسة الحركة.

ما هو علاج انسداد الشريان التاجي في القلب؟

يتم تحديد برتوكول العلاج علي حسب الحالة، ففي البداية يعتمد العلاج علي تغير العادات اليومية الخاطئة، كأخذ القسط الكافي من النوم، وتناول الأطعمة الصحية، والإقلاع عن التدخين وممارسة التمارين الرياضية يوميا.

وهذه النصائح تكون بجانب تناول الأدوية المسيلة للدم، للحد من تكوين جلطات، وأيضا تناول أدوية تنظيم الكولسترول في الدم.

ولكن في حالة زيادة نسبة انسداد الشريان يكون الخيار الأفضل هو خضوع المريض للقسطرة وقد تستدعي الحالة إلي تركيب دعمات.