شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك اتعرض لحرق من الدرجة البسيطة.. 6 طرق طبيعية من مطبخك هتعالجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "امنعوا الأطفال من دخول المطبخ"، هى الجملة التى ينصح بها دائما، وذلك لحماية الأطفال من الأضرار التى قد يتعرضون لها وخصوصا حروق المطبخ، وهى من أخطر المشاكل التى يتعرض لها الطفل، وفى العزل المنزلى يقدم الخليج 365 طرق طبيعية لعلاج حروق الأطفال البسيطة فى المنزل دون الحاجة للذهاب للمستشفى أو استخدام مراهم وأدوية، حسب ما ذكره موقع readersdigest وهى:

1:يعتبر العسل الابيض من أبرز الطرق الطبيعية لعلاج الحروق البسيطة عند الأطفال، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر المهدئة والتى تساعد على علاج الالتهاب والاحمرار، وذلك بوضع العسل على المنطقة المصابة مرتين فى اليوم.

2: الحليب أو الزباى من الطرق الطبيعية التى تساعد على تهدئة الالتهاب والاحمرار الناتج عن الحرق، وذلك بتدليك المنطقة المصابة به مرتين او ثلاثة فى اليوم.

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3:الخل ، يحتوى على نسبة عالية من المواد المطهرة والتى تساعد على تخفيف الألم والالتهاب ومقاومة البكتيريا، فمن الممكن تخفيفه بالمياه وتدليك المنطقة المصابة به.

4:الصبار، يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص المضادة للالتهاب والاحمرار والتى تساعد على تهدئة الالم.

5:أكياس الشاى الاسود، لد دور فعال فى علاج الالتهابات والاحمرار الناتج عن الحرق، لذلك ينصح بوضعه على المنطقة المصابة مرتين فى اليوم.

6: زيت اللافندر من الزيوت التى تعمل على تهدئة الجلد وعلاج الالتهاب والإحمرار وذلك بوضع الزيت على الحرق وتدليكه برفق ثم غسله بالمياه الباردة.