الشجرة والفرز والحضانة.. القاموس الكامل لمصطلحات كورونا

مع بداية ظهور فيروس كورونا المستجد، ظهرت عدة تسميات للفيروس، حتى أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، تسميته "كوفيد- 19"، بعد أن تجاوز عدد ضحاياه ألف شخص، وبلغ عدد المصابين به عشرات الآلاف، في منتصف شهر فبراير/ شباط الماضي.

ومصطلح COVID 19، يمكن تقسيمه ببساطة لـ3 مقاطع؛ الأول CO وهي الأحرف الأولى من كلمة كورونا corona، أما عن المقطع الثاني فهو VI وهي اختصار كلمة فيروس virus، والمقطع الثالث مكون من حرف واحد وهو حرف الـD، وهو اختصار لكلمة Disease أي مرض، والهدف من أن يكون لفيروس كورونا اسم علمي محدد هو تمييزه عن باقي الفيروسات والأمراض الأخرى.

أما عن رقم 19، فهو اختصار للعام الذي ظهر فيه فيروس كورونا لأول مرة، وكان ذلك في 2019، لكن قبل إطلاق اسم "كوفيد- 19" على المرض، كان العلماء يلقبونه باسم كورونا الجديد 2019-nCoV، وهي تسمية تعني حرفياً الفيروس التاجي كورونا 2019.

والفيروسات التاجية هي مجموعة من الفيروسات التي تُسبب أمراضاً تبدأ من نزلات البرد الخفيفة، وصولاً إلى الأمراض التنفسية الأكثر خطورة، مثل متلازمة الجهاز التنفسي والالتهاب الرئوي الحاد.





وعلى الرغم من أن فيروس كورونا تسبب في حالة من الذعر حول العالم، فإن 80% من الأشخاص يتعافون منه بشكل كامل، و6% فقط تصل أوضاعهم إلى درجات خطيرة.

فيروس كورونا "كوفيد- 19" من ضمن فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان.

وتسبب هذه الفيروسات لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي، التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد، مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس).

ويمثل فيروس كورونا "كوفيد- 19" خطورة كبيرة على المسنين والمصابين بحالات طبية، مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وداء السكري.

وانطلق عدد من المصطلحات الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، التي انتشرت جراء انتشار الفيروس، وهي كالتالي..





الحالة إيجابية لفيروس كورونا

وتعني التأكد من الإصابة بالفيروس، بعد إجراء تحليل "بي سي آر"، ويستلزم دخول مستشفى العزل لتلقي العلاج الكامل حتى تمام الشفاء.

الحالة سلبية لفيروس كورونا

وتعني أن الحالة ليست مصابة بالفيروس، بعد إجراء تحاليل الـ"بي سي آر".

الحالات المخالطة لشخص مصاب بكورونا

هناك نوعان من المخالطة؛ الأول أن تكون المخالطة مباشرة مع الشخص المصاب، والثانية غير مباشرة للشخص المصاب.





شجرة المخالطين

وتعني التتبع لجميع المخالطين المباشرين أو غير المباشرين للشخص المصاب بفيروس كورونا، وتأكدت إيجابية حالته، وتحويلهم إلى مستشفى الفرز.

مستشفى الفرز

هو مستشفى يستقبل الحالات المشتبة فيها، ويخضعون لتحليل "pcr"، وبعدها يتم تحويل المصابين لمستشفى العزل.

Advertisements

مستشفيات العزل

هي التي تستقبل الحالات المؤكد إيجابيتها لفيروس كورونا، من خلال عزل المصاب لمدة 14 يوماً، تقوم خلالها تقديم الرعاية الصحية التامة، وعمل التحاليل المخصصة بصورة يومية.

اسم فيروس كورونا الجديد

تم إطلاق مصطلح فيروس كورونا المستجد، على السلالة التي لا يمكن اكتشافها من الفيروس التاجي الجديد، والتي ظهرت مؤخراً في ووهان الصينية، ونظراً لعدم تحديد هوية هذا الفيروس بعد، فقد استقر الرأي على تسميته "كوفيد- 19".

مدى تشابه كورونا الجديد مع السارس

ينتمي فيروس "كوفيد- 19" إلى نفس عائلة الفيروسات المسببة للسارس، لكنه ليس الفيروس نفسه.

خطورة فيروس كورونا المستجد

يمكن أن يسبب فيروس كورونا المستجد أعراضاً خفيفة إلى شديدة لدى الأشخاص المصابين بالفيروس، وعادة ما تكون الأعراض الخفيفة لفيروس كورونا شبيهة بالإنفلونزا، التي تشمل السعال والتهاب الحلق والحمى وتزداد حدة الأعراض، فتؤدي إلى صعوبات في التنفس أو التهاب رئوي أو الوفاة.

الحالات المرضية الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

أصحاب أمراض ضعف الجهاز المناعي، أو مرضى السكري، أو أمراض الجهاز التنفسي.

انتقال العدوى لفيروس كورونا الجديد من شخص إلى آخر

فيروس كورونا الجديد معدٍ من شخص لآخر، ويؤثر بشكل رئيسي في الجهاز التنفسي للشخص، ويسبب أعراض البرد الشائعة؛ مثل العطس والسعال، وينتقل الفيروس من خلال الرذاذ أو اللعاب الخارج من المصاب.

الوقت الذي يمكن أن يعيشه الفيروس على الأسطح

لم يتم حتى الآن تحديد الفترة الزمنية الدقيقة لبقاء فيروس كورونا نشطاً على الأسطح، إلا أن بعض المعلومات تشير إلى أن فيروس كورونا ربما يعيش لبضع ساعات على الأسطح، ويجب تنظيف الأسطح بمطهرات.



فترة حضانة فيروس كورونا

تمثل فترة الحضانة الوقت الفاصل بين الإصابة بالفيروس وظهور الأعراض، ويقدر خبراء منظمة الصحة العالمية فترة حضانة فيروس "كوفيد- 19" بـ14 يوماً، لذا فإن المخاطر تكمن في أن الشخص المصاب يمكن أن ينقل العدوى قبل ظهور الأعراض، على عكس غالبية الفيروسات التي تنتشر بعد تطور الأعراض.

علاج فيروس كورونا

لم يتم، حتى الآن، ابتكار أي دواء لعلاج العدوى الناجمة عن فيروس كورونا الجديد، ولكن يمكن استخدام بعض الأدوية لعلاج أعراض الإصابة بالفيروس، وتبقى أفضل وسيلة للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس "كوفيد- 19" هي الحفاظ على النظافة الشخصية، وعدم المخالطة مع المصابين أو أي شخص.

التدابير الوقائية لفيروس كورونا

وفق توصيات منظمة الصحة العالمية، الحفاظ على النظافة الشخصية أمر ضروري لمنع انتشار فيروس كورونا. وينبغي القيام بما يلي:

• غسل اليدين بالصابون الكحولي والماء

• تجنب الاتصال المباشر مع المرضى

• البقاء في المنزل لمن يتم تشخيصهم مصابين بفيروس كورونا

• تجنب نشر المصاب للفيروس عن طريق تجنب الاتصالات الوثيقة مع أفراد عائلته أو غيرهم

• تغطية الفم في كل مرة قبل السعال أو العطس

• تجنب لمس الفم أو العينين أو الأنف بأيدٍ غير مغسولة

• استخدام المطهرات لتنظيف الأسطح والأشياء المحيطة

وسجل العالم حتى مساء الثلاثاء، 28 أبريل/نيسان 2020، عدد 3.06 مليون مصاب، وشفاء ٩٠٧ آلاف، وارتفاع أعداد الوفيات حول العالم إلى ٢١٣ ألف شخص.