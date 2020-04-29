10 نصائح لخسارة الوزن في رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يخشى الكثيرون من زيادة وزنهم خلال شهر رمضان الكريم، حيث لا يستطيعون مقاومة مائدة الإفطار التي تشمل أنواعا عديدة من المأكولات والمشروبات.

ويرى متخصصون في التغذية أن الصيام المتقطع، وهو الامتناع عن تناول الطعام لمدة ساعات معينة يوميا، يساعد على حرق الدهون في الجسم.

ورغم هذا الاعتقاد، حذر هاني جبران، استشاري السمنة والنحافة والأمراض الباطنية، الصائمين من الاعتماد على فكرة الصيام المتقطع في رجيم رمضان، دون اتباع نظام غذائي يساعد على نزول الوزن، إلى جانب أهمية ممارسة الرياضة، حتى لا يفقد الصائم وزنه من الكتلة العضلية وليس الدهون.





وأوضح "جبران"، في حديثه لـ"الخليج 365"، أن الغرض من ممارسة الرياضة هو قيام الصائمين بمجهود عضلي، ومن الممكن تحقيق ذلك من خلال أداء صلاة التراويح أو حتى صعود ونزول السلالم أو كثرة الحركة وتنظيف المنزل لربات البيوت.

ودعا لضرورة التأكد من عدم وجود أمراض مزمنة قبل الشروع في برنامج الدايت خلال الشهر الكريم، مثل الغدة الدرقية أو نقص فيتامين (د) أو الكولسترول العالي.

وحدد استشاري السمنة والنحافة والأمراض الباطنية ١٠ خطوات لمساعدة الصائمين في ريجيم رمضان، وهي كالتالي..

1- الإكثار من شرب المياه ما بين الإفطار إلى السحور بمعدل لتر مياه كل ٣ ساعات.





٢- الابتعاد عن تناول كميات كبيرة من الخشاف، والاكتفاء بأخذ تمرة واحدة عند الإفطار، مع نصف كوب لبن خالي الدسم.

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٣- شرب العصائر الرمضانية بسكر دايت أو سكر خالٍ من مادة الأسبرتام.

٤- البدء بتناول شوربة خالية الدسم، بأن تكون المرقة منزوعة الدسم أو اللبن المستخدم خالي الدسم.





٥- البدء بتناول البروتين للمساعدة في الشعور بالشبع.

٦- الإكثار من تناول الخضراوات الورقية.

٧- تقليل كميات النشويات والاكتفاء بأخذ ٣ ملاعق أرز أو مكرونة أو نصف رغيف.

٨- متاح أخذ قطعة صغيرة من الحلويات أو الشوكولاتة بعد صلاة التراويح.

٩- السحور يكون عبارة عن كوب زبادي عليه عصير ليمون، مع ثمرة فاكهة مسموح بها، بعيدا عن الموز والمانجو أو ٤ ملاعق فول، مع تناول الخيار، حتى يساعد في الشعور بالامتلاء وعدم العطش.

١٠- الابتعاد عن الدهون والأملاح في الإفطار والسحور.



