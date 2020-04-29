1223 إصابة جديدة بكورونا في المكسيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت وزارة الصحة المكسيكية، الثلاثاء، 1223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و135 حالة وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 16752 حالة إصابة و1569 وفاة. وقالت الحكومة إن العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة. وكانت وزارة الصحة أعلنت، الإثنين، تسجيل 852 إصابة جديدة بالفيروس و83 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 15529 حالة والوفيات إلى 1434.

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