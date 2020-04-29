تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الشوكولاتة بالشوفان

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : كوب

- بودرة الكاكاو : 3 ملاعق كبيرة

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الزبدة : 100 غراماً (طرية)

- السكر البني : نصف كوب

- سكر : نصف كوب (أبيض)

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- الشوفان : كوب

- رقائق الشوكولاته : كوب الطريقة: 1. اخفقي الزبدة مع السكر البني والسكر الأبيض حتى يصبح المزيج كريمي. 2. أضيفي البيضة والفانيلا واخفقي. 3. أضيفي الطحين والكاكاو البودرة والبيكنج صودا والبيكنج باودر والشوفان واخلطي حتى تتكون عجينة طرية. 4. أضيفي رقائق الشوكولاتة واخلطي. Advertisements 5. اصنعي كرات متوسطة الحجم وضعيها في صينية مبطنة بورق الزبدة. 6. أدخلي الصينية للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 12 دقيقة. 7. أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد مدة 10 دقائق ثم قدميها دافئة أو باردة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة مثلجة بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروب الموز بالشوكولاته

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