القاهرة - لايف ستايل المقادير - حليب : كوب وثلث

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- النشاء : ملعقتان كبيرتان ونصف

- ماء بارد : نصف كوب

- العسل : 3 ملاعق كبيرة

- الزبدة : ملعقتان كبيرتان ونصف

- الفانيليا : ملعقة صغيرة الطريقة: 1. اخلطي الحليب مع الملح في قدر على نار متوسطة حتى يغلي. 2. اخلطي النشا مع الماء البارد حتى يذوب. 3. أضيفي خليط النشا والماء للحليب وحركي حتى يصبح قوام الحليب سميكاً. Advertisements 4. ازيلي القدر عن النار وأضيفي العسل والزبدة والفانيلا وحركي. 5. اسكبي المزيج في أطباق واتركيه ليبرد ثم ضعيه في الثلاجة لحين التقديم. 6. عند التقديم زينيه بالمكسرات حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الحليب التركية تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بودينغ الفانيلا بالعسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.