تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سينابون رول بالبف باستري

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- للتزيين : سكر البودرة : كوب

العسل : نصف ملعقة صغيرة

ملح : ملعقة كبيرة

الجوز : ربع كوب (مفروم) - عجينة البف باستيري : عبوة

- الزبدة : نصف ملعقة كبيرة (مذوبة)

- السكر البني : كوب

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة الطريقة: 1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة. 2. مدي عجينة البف على سطح مرشوش طحين. 3. ادهني العجين بالزبدة بواسطة فرشاة. Advertisements 4. وزعي السكر البني والقرفة ثم لفي العجين على شكل رول وقطعيها دوائر متوسطة السماكة بواسطة سكين حادة. 5. ضعي الدوائر بصينية وأدخليها الفرن مدة 20 دقيقة حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون. 6. للتزيين: اخلطي السكر البودرة والحليب والعسل حتى يصبح الخليط كريمي وناعم. 7. وزعي المزيج فوق العجينة المخبوزة وزيني بالجوز وقدميها ساخنة أو دافئة حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى لفائف القرفة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت إيطالي برقائق الشوكولاتة والجوز

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