تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المقروطة بالتمر

المقادير

- طحين : 4 اكواب (للعجينة)

- السميد : ربع كوب (للعجينة)

- دقة معمول : ملعقتان كبيرتان (للعجينة)

- المحلب : ملعقة صغيرة (مطحون / للعجينة)

- مستكة : ملعقة صغيرة (للعجينة)

- السمسم : 4 ملاعق كبيرة (ني / للعجينة)

- القزحة : ملعقة صغيرة (للعجينة)

- ملح : رشّة (للعجينة)

- سكر : ملعقة كبيرة (للعجينة)

- الكركم : ملعقة صغيرة (للعجينة)

- خميرة : ملعقة صغيرة (للعجينة)

- بيكنج بودر : 4 ملعقة صغيرة (للعجينة)

- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة (للعجينة)

- اليانسون : كوبان (مغلي / فاتر / للعجينة)

- السمن الحيواني : كوب ونصف (للعجينة)

- الزبدة : نصف كوب (للعجينة)

- التمر : 1 كيلو (ناعم / للحشوة)

- السمسم : ملعقتان كبيرتان (ني / للحشوة)

- القرفة : ملعقة صغيرة (ناعمة / للحشوة)

- الحبة السوداء : ملعقة صغيرة (للحشوة)

- جوز الهند : ملعقتان كبيرتان (للحشوة)

- جوزة الطيب : 1 حبة (مطحونة / للحشوة)

- زيت الزيتون : فنجان (للحشوة)

- القرنفل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون / للحشوة)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (للحشوة)

- السمسم : نصف كوب (محمص / للتزيين)

- سكر البودرة : حسب الرغبة (للتزيين)

الطريقة:

1. توضع المقادير الجافة وتحرك لتتجانس ثم يتم إضافة السمنة بعد تسخينها قليلاً على النار ونفرك بها العجينة مع الزبدة حتى تتجانس جيدا. ثم نقوم بإضافة اليانسون ونعجنها حتى تتماسك. ونتركها قليلا لتتخمر.

2. لتحضير الحشوة: نضيف كل المقادير مع بعض ونعجنها حتى تتجانس.

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3. لتشكيل المقروطة: تفرد العجينة على شكل دائرة وفوقها يفرد التمر أيضاً بالشكل الدائري، وتلف ويرش السمسم وتقطع. وتخبز بالفرن لمده 20 دقيقة على درجة حرارة 180. ثم تزين برش بالسكر البودرة وتقدم.

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