تعرفي على طريقة إعداد وتحضير وافل الشوفان بالشوكولاتة

القاهرة - لايف ستايل المقادير - طحين : كوب ونصف

- الشوفان : كوب

- سكر : نصف كوب

- بودرة الكاكاو : 3 ملاعق كبيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- البيض : 2 حبة

- حليب : كوب ونصف

- الزبدة : ربع كوب (مذوبة) الطريقة: 1. سخني ماكينة الوافلز حسب التعليمات. 2. اخلطي الطحين والسكر والشوفان والكاكاو والبيكنج باودر والملح والقرفة في وعاء. 3. في وعاء آخر اخفقي البيض والحليب والزبدة. Advertisements 4. أضيفي المزيج لخليط الطحين واخلطي حتى تتجانس المكونات. 5. ادهني ماكينة الوافلز بالزبدة وصبي كمية من مزيج الوافل واتركيه مدة 5 دقائق حتى يتحمر وينضج. 6. قدميه ساخناً إلى جانب الزبدة أو الفواكة والكريمة حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الزبدة بالجوز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الكاكاو الخفيف

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