تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت إيطالي برقائق الشوكولاتة والجوز

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- خليط كيك الفانيلا الجاهزة : عبوة

- طحين : كوب

- الزبدة : نصف كوب (مذوبة)

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- رقائق الشوكولاته : كوب ونصف

- الجوز : ثلاث أرباع الكوب (مفروم خشن) الطريقة: 1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة. 2. بطني صينية بورق الزبدة. 3. اخلطي خليط الكيك مع الطحين والزبدة والبيض والفانيلا بالخفاقة الكهربائية لمدة 30 ثانية. 4. سرعي الخفاقة واخلطي حتى تتجانس المكونات وتصبح عجينة لينة. 5. أضيفي الجوز المفروم ورقائق الشوكولاتة واخلطي. 6. ضعي العجين على سطح مرشوش دقيق ثم شكليها على شكل أسطوانة. Advertisements 7. ضعي رول البسكويت في الصينية المجهزة وأدخليها الفرن لمدة 30 دقيقة حتى يصبح أطراف البسكويت ذهبي اللون. 8. خففي حرارة الفرن لـ 325 درجة واتركيها لمدة 15 دقيقة إضافية. 9. أخرجيها من الفرن وقطعيها بسكين حادة شرائح متوسطة السماكة. 10. قدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروب الموز بالشوكولاته

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