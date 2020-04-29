تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مافن التوت بالشوكولاتة البيضاء

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- للتغليفة : سكر البودرة : كوب

حليب : 3 ملاعق كبيرة - الزبدة : نصف كوب (مذوبة)

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر : ثلث كوب

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- حليب : كوب

- طحين : 2 كوب

- الشوكولاتة البيضاء : 100 غراماً (مفرومة)

- التوت الأحمر : كوب (طازج) الطريقة: 1. سخني الفرن على حرارة 200 درجة. 2. بطني صينية المافن بالورق الخاص بها. 3. اخفقي الزبدة مع البيض والسكر والفانيلا حتى يصبح الخليط كريمي. 4. أضيقي البيكنج باودر والملح واخلطي. 5. أضيفي الطحين بالتناوب مع الحليب وامزجي حتى تتجانس المكونات. Advertisements 6. ضعي الشوكولاتة المفرومة والتوت فوق الخليط وحركي. 7. صبي المزيج في أكواب المافن لحوالي النصف وأدخليها الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تنضج. 8. أخرجي المافن من الفرن واتركيه ليبرد مدة 10 دقائق. 9. اخلطي السكر البودرة مع الحليب حتى يصبح المزيج ناعماً وكريمي. 10. صبي المزيج فوق المافن وقدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكريب الحلو بالشوكولاتة والموز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة مثلجة بالفانيليا

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