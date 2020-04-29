تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ميني بان كيك

المقادير

- دقيق : كوب

- البيض : 1 حبة

- حليب : كوب وثلث

- سكر : 5 ملاعق صغيرة

الطريقة:

1. في وعاء متوسط الحجم، ضعي البيض، السكر وثلاثة أرباع كوب من الحليب.

2. اخفقي المكونات جيداً بواسطة خفاق يدوي حتى تحصلي على مزيج متجانس.

3. زيدي نصف كمية الدقيق ثم اخلطي المكونات من جديد حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

4. اسكبي باقي كمية الحليب ثم زيدي ما تبقى من كمية الدقيق مع الخلط بسرعة حتى تتداخل المكونات.

Advertisements

5. حمي مقلاة غير لاصقة على النار، اسكبي مقدار صغير من خليط البان كيك على شكل كرة صغيرة.

6. أعيدي الكرة على كمية صغيرة من الخليط ثم اتركي كل عجينة بان كيك حتى تنضج من الجهة الأولى.

7. اقلبي البان كيك إلى الجهة الثانية حتى تتحمر القطع، ثم أعيدي الكرة على باقي الكمية.

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الحليب التركية

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الليزي كيك بالفليك