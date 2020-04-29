تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الليزي كيك بالفليك

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : 100 غراماً

- القشطة : 200 غم

- نسكويك : 13 ملعقة كبيرة

- بسكويت : 4 علب (بسكويت شاي / مكسر)

- الشوكولاتة : نصف كوب (شوكولاتة فليك مُفتتة / مع كمية إضافية للتزيين) الطريقة: 1. في قدر، ضعي الزبدة والنسكويك. 2. اخلطي المكونات حتى تذوب الزبدة ويتجانس المزيج. 3. أطفئي النار وأضيفي القشطة وشوكولاتة فليك واخلطي جيداً. 4. اتركي جانباً كوب من صلصة الشوكولاتة في وعاء، ضعي البسكويت وفوقه صلصة الشوكولاتة واخلطي حتى تتجانس المكونات. 5. في قالب دائري مغلّف بورق نيلون، اسكبي الخليط ورصّيه جيداً. Advertisements 6. أدخلي القالب إلى الثلاجة لـ6 ساعات على الأقل. 7. أخرجي الحلى من القالب وأزيلي ورق النايلون. 8. اسكبي الصلصة الموضوعة جانباً على وجه القالب. 9. زيّني القالب بشوكولاتة فليك وقدّميه. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الشوكولاتة مع زبدة الفول السوداني تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ليالي لبنان بالقشطة

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