تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الرز الشرقي مع الحمام

المقادير

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم، مفروم فرماً ناعماً)

- الحمام : زوجين (مغسولين ومنظفين)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- هيل : ملعقة كبيرة (حبّ)

- ورق غار : 1 ورقة

- الماء : ليتر

- زيت الذرة : ملعقة كبيرة

- الأرز : كوبان

- حمص : نصف كوب (مسلوق)

- المكسرات : حسب الرغبة (مقلية، للتزيين)

- بندورة : 1 حبة (مقطعة إلى مكعبات صغيرة، للتزيين)

الطريقة:

1. ذوبي الزبدة في قدر على النار، فاقلي البصل فيها حتى يذبل، من ثم أضيفي زوجي الحمام وقلبيهما حتى يحمرا من جوانبهما كافة، فانثري الملح والفلفل الأسود وحب الهيل وورقة الغار واسكبي الماء، وأغلقي القدر واتركيها على نار متوسطة لمدة ساعتين.

2. أخرجي زوجي الحمام من القدر، وضعيهما في داخل صينية، وأدخليهما إلى شواية الفرن حتى يتحمرا، مع الاحتفاظ بالماء.

3. اسكبي الزيت في قدر، وأضيفي الأرز فقلّبيه لمدة 3 دقائق، من ثم أضيفي 3 أكواب ونصف الكوب من ماء سلق الحمام، والحمص المسلوق، وأغلقي القدر حتى يجف الماء.

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4. طريقة التقديم: قدمي الأرز مع الحمام، وزيني بالمكسرات ومكعبات البندورة.

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