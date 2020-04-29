شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض نزيف المعدة المزمن تشمل الشعور بالدوار والتعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزيف المعدة المزمن هو نزيف عادة ما يكون بطيئًا ويمكن أن يستمر لفترة طويلة أو يبدأ ويتوقف في فترة زمنية قصيرة وتعتمد أعراض نزيف المعدة المزمن على مكان حدوث النزيف في الجهاز الهضمي، في هذا التقرير نتعرف على اعراض نزيف المعدة المزمن، وفقاً لموقع "very well health".



اعراض نزيف المعدة المزمن

اعراض نزيف المعدة المزمن

اعراض نزيف المعدة المزمن يجب اكتشافها مبكراً، حيث يمكن أن يتسبب نزيف الجهاز الهضمي المزمن في الإصابة بفقر الدم لدى المريض، لذلك من المهم معرفة أعراض فقر الدم أو الأنيميا تشمل هذه الأعراض:

-التعب وفقدان الطاقة.

-الضعف.

-الدوخة أو الدوار.

-جلد شاحب.

-ضيق في التنفس، خاصة عند ممارسة الرياضة.

-صعوبة في التركيز.

-الخفقان (الشعور بضربات ضربات القلب بشكل غير منتظم).

-ألم في الصدر.

-اليدين والقدمين الباردة.

-صداع الرأس.

وإذا ظهرت هذه الأعراض يمكن لطبيبك طلب الفحوصات والتحاليل لفقر الدم والأنيميا، ثم ستكون الخطوات التالية منظار على القولون والمريء لتحديد مصدر النزيف.

والنزيف في الجهاز الهضمي ليس مرضًا، بل هو أحد أعراض المرض، فقد يكون سبب النزيف متعلقًا بحالة يمكن علاجها، أو قد يكون عرضًا لحالة أكثر خطورة.



اعراض نزيف المعدة المزمن

اسباب نزيف المعدة المزمن

نزيف المعدة المزمن يعتمد على منطقة الجهاز الهضمي التي تحدث فيها النزيف.

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في المريء:

-التهاب المريء: يمكن أن يسبب حمض المعدة الذي يتراجع إلى المريء والالتهاب، وقد يؤدي هذا الالتهاب إلى النزيف.

-الدوالي: وهي عروق متضخمة بشكل غير طبيعي تقع في الطرف السفلي من المريء.

- تمزق في بطانة المريء الذي يحدث عادة بسبب القيء لفترات طويلة، ولكن قد يحدث أيضًا بسبب السعال لفترة طويلة.

-قرحة المعدة.

-سرطان.



اعراض نزيف المعدة المزمن

نزيف المعدة المزمن في المعدة:

-القرحة قد تتضخم وتتآكل من خلال الأوعية الدموية مسببة النزيف.

-التهاب المعدة

-السرطان

وأسباب نزيف المعدة المزمن في الأمعاء الدقيقة:

-قرحة الأثني عشر

-داء الأمعاء الالتهابي: قد يحدث الالتهاب مما قد يؤدي إلى النزيف

-سرطان

في الأمعاء الغليظة والمستقيم:

-البواسير: هذا هو السبب الأكثر شيوعًا للدم المرئي في الجهاز الهضمي السفلي، وعادة ما يكون أحمر فاتح. وهي عبارة عن تضخم في الأوردة في منطقة الشرج يمكن أن تتمزق وتنزف.

-التهاب القولون التقرحي: يمكن أن يتسبب الالتهاب والتقرحات الصغيرة في حدوث نزيف.

-مرض كرون: هذه حالة مزمنة يمكن أن تسبب التهابًا قد يؤدي إلى نزيف المستقيم.

-سرطان القولون والمستقيم: هذه حالة ناجمة عن الكيس الخارجي لجدار القولون.